Facebookis kogub hoogu väide nagu peaks USA-s ka kodus istudes maski kandma

Mida väidetakse?

Loo pealkiri kõlab: “Texases soovitatakse maske kanda ka kodus olles”.

Kuidas on asi päriselt?

Lugu pandi üles täna hommikul ning seetõttu on lugu jõudnud pisut üle tuhande inimeseni.

Kuigi loo sisu viitab juba täpsemalt, et Texases soovitatakse maski kanda tubastes tingimustes erijuhtudel, siis pealkiri jätab vastupidise mulje.

Kasutatud on Fox Newsi intervjuud Texase osariigi hädaolukorra juhi Nim Kiddiga. Kidd pani intervjuus rõhku hügieeninõuetele kodutingimustes. Ajakirjaniku ning Kiddi omavaheline vestlus maskikandmise kohta kõlab järgmiselt:

Nim Kidd: Meile on oluline, et inimesed täidaksid ettenähtud reegleid ning piiranguid, mida on tervishoiueksperdid soovitanud. Me soovime, et inimesed kannaks avalikus ruumis jätkuvalt maske, et nad hoiaksid sotsiaalsed distantsi ning isoleeruksid. […] Ma tean, et meil on siin perekondades koos mitu põlvkonda. Ja kuigi kõik teevad suurepärast tööd reeglite täitmisel kodust väljas tänaval, siis peame mõtlema neile reeglitele ka koduseinte vahel. […] Me peame mõtlema sellele, millist hoolitsust me kodus pakume, et viirus ei saaks meie majaseinte vahelt tänavatele jõuda.

Ajakirjanik Ryan Wolf: Kas ma sain nüüd õigesti aru, et inimesed peavad hakkama kandma maske ka oma kodus?

Kidd: […] Kui sa ei suuda sotsiaalset distantsi hoida või oled käinud väljas ning ehk viirusega kokku puutunud, ja sul on kodus keegi, kes kuulub riskigruppi, siis tõepoolest, sa peaksid seda kaaluma. Kui teid on kodus kaks-kolm ja te kõik täidate kenasti reegleid, siis ei, pole maski vaja kanda […]

Intervjuust tuleb selgelt välja, et maski soovitatakse kodus kasutada vaid neil juhtudel, kui kokku langevad kaks asjaolu: on oht, et oled kokkupuutunud viirusesse nakatanuga; kodus elab keegi, kes kuulub riskigruppi.

Maskide kandmine on Texases kohustuslik juuli algusest alates. Maski peab kandma äri- teistes avalikes hoonetes. Õues peab maski kandma vaid neil juhtudel kui pole võimalik kinni pidada sotsiaalse vahemaa nõudest. Kuu vältel on kohalikud epidemioloogid täheldanud, et see on vähendanud koroonaviiruse levikut.