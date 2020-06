Facebookis antakse kaitsemaskidega seoses rasedatele eksitavat tervisenõu

Mida väidetakse?

Facebooki postituses väidetakse, et rasedad ei tohiks kaitsemaski kanda, sest see tekitab neis hapnikupuuduse ning kahjustab loodet.

“Kallid rasedad, palun ärge tekitage lootele asfüksiat ja atsidoosi: hapnikupuuduse tõttu südametöö aeglustumist ja vere hapestumist hapnikukoguse vähendamise ja CO2 koguse suurendamisega enda organismis. Mõlemad on lootele eluohtlikud seisundid. Kaubanduskeskustesse minemine ei ole hädavajalik kui tunnete end seal haigustest ohustatuna. Risk, mille ise tekitate kandes umbset maski, on suurem,” kirjutab autor.

Postitus on jõudnud enam kui 20 000 silmapaarini.

Kuidas on tegelikult?

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Hanna Sepp selgitab, et USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse (CDC) koduleht viitab teadusartiklile, milles võrreldi N95 märgisega respiraatori kandmise mõju rasedatele ja mitterasedatele naistele.

Sama uuringu läbi viinud teadlased on varasema uuringuga kinnitanud, et N95 ja tavainimeste seas levinud meditsiiniliste/kirurgiliste maskide mõju inimesele on siin kontekstis sarnane ning seetõttu saab uuringu tulemusi üle kanda ka teistele kaitsemaskidele.

Teadustöö tulemused olid:

Respiraatori kandmisest tingitud tervisemõju rasedate ja mitte rasedate naiste hulgas ei erinenud.

Respiraatori kandmine ühe tunni jooksul ei avaldanud mõju loote südametegevusele.

Uuringu läbi viinud teadlased hindavad, et ka meditsiiniliste ja kirurgiliste maskide kandmine on tervetele rasedatele ohutu.



Kuna ametlikud allikad (Eesti terviseamet, USA CDC) ning teadusuuring viitavad, et rasedatele on maski kandmine on sama ohutu kui kõigile teistele, märgime Facebooki postituses esitatud väited valeinfoks.

Otsus: vale

