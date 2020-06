Facebooki pooltõed: pihustatavat desoainet tasub vältida, eelistada tasub vett ja seepi

"Kasutati käte ja pindade desinfitseerimisvahendit õhu või laste juuste desinfitseerimisel, samuti püüti seda sisse hingates puhastada oma hingamisteid või joodi ainet seedetrakti puhastamiseks. Need tegevused pole mõistlikud, ka tänases päevas," tõi Oder välja näiteid, kus aine tarvitamisel mindi üle piiri.

Ta lisas, et lisaks juustele püüti pihustatava ainega puhastada väikeses ruumis ka lapse käsi või puhastati väga väikeseid ruume, näiteks autot. Sellistel juhtumitel on mõistlikum eelistada niiskeid antiseptilisi lappe või selliseid tooteid, mida saab kasutada lappe niisutades, millega on desinfitseerimisaine sissehingamise risk maandatud. Neid vahendeid tasub eelistada nii lastele kui ka eaketele inimestele mõeldes.

Oder nentis, et käte desinfitseerimisega võib minna liiale ka õige ainega. Sellest saab aru siis, kui inimesel on tekkinud tervisekaebused. Selliseid juhtumeid tuli terviseametisse eriolukorra ajal mitmeid. "Meile helistanud inimesed arvasid esmalt, et neil on koroonaviirus, mis küll analüüsides andis negatiivse tulemuse. Ent kui käte puhastamise keskkonnast oldi eemaldunud, kaebused taandusid, mis pani inimesi mõtlema, et hingamisteede ja silmade-nina ärritus oli tingitud desinfitseerimisaine pidevast pihustamisest," lõpetas ta.

Seega poeuksel desinfitseerimisaine pumpa märgates tasub mõelda oma tervisliku seisundi peale. Kui seni pole hingamisraskusi tekkinud, võib pumbast endale kiireks puhastuseks törtsukese deso-suppi kätele vajutada. Siiski on ka kaaskodanike tervist arvesse võttes kõige parem sammuda kraanikausi juurde käsi pesema.