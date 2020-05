Ei, Bill Gates pole öelnud, et vaktsiinid muudavad jäädavalt inimeste DNA-d

Mida väidetakse?

Vastavas Facebooki postituses on kirjas: “Uued vaktsiinid manipuleerivad DNA ja RNA ahelatega. Varasemalt on sellised vaktsiinid olnud inimeste puhul keelatud. /---/ Inimeste puhul on tegu eksperimentaalse ja testimata tehnoloogiaga, mis nüüd juurutatakse kiirkorras. Vaktsiinikahjustused saavad olema hiiglaslikud,” väidab Facebookis autor, kes jagab inglisekeelset blogipostitust, mis ka kogu maailmas levib ning on mujalgi ümber lükatud.

Kuidas on tegelikult?

Peab paika, et RNA vaktsiinide uuringud ja katsed on näidanud efektiivseid tulemusi, kuid sellist litsentseeritud vaktsiini pole veel seni toodetud. Väide, et vaktsiinid muudavad jäädavalt inimese DNA-d, on vale. Vastav teadusartikkel kirjeldab, kuidas mRNA vaktsiin ei saa peremehe genoomi integreeruda ning kaob organismist naturaalselt pärast seda, kui ta on oma ülesande täitnud. mRNA eesmärk on panna vaid organism tootma antikehi, mis on vajalikud viirusega võitlemiseks.

Väide, et selliseid vaktsiine juurutatakse kiirkorras, on vale. Aluseks võib võtta kas või Bill Gatesi enda blogipostituse, millele valeinfot jagades justkui viidatakse.

Gates kirjeldab esiteks, et RNA ja DNA vaktsiinide eksperimendid pole kindlasti peamine viis COVID-19 vaktsiini leidmiseks.

“Me ei tea, milline COVID-19 vaktsiin välja hakkab nägema,” kirjutas ta. “9. aprilli seisuga on töös 115 erinevat COVID-19 vaktsiinikandidaati. Isegi, kui RNA vaktsiinid näitavad potentsiaali, peame me ka muid lahendusi uurima ja avastama.”

Seega pole tõene väide, et kõik “uued vaktsiinid” töötavad nii, nagu Facebooki postituse autor kirjeldab.

Seejärel kirjeldab Gates ka seda, kuidas kõik vaktsiinid läbivad, tõsi, lühendatud, kuid siiski range kontrolli.

Vaktsiinide väljatöötamise protsessi oleme kirjeldanud ka varem (tasub sealt lugeda ka tavapärase protsessi kohta, mida vaktsiinid läbima peavad). Toona kirjutasime, kuidas maailma terviseorganisatsioon (WHO) on öelnud, et COVID-19 vaktsiini väljatöötamine võtab ilmselt aega vähemalt 18 kuud. Väide, et epideemia tähendab rutakat ja lohakat vaktsiini väljatöötamist, ei pea paika ka teiste epideemiate valguses: näiteks Ebola vaktsiini kasutusse võtmine võttis viis aastat.