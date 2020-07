Eestlased levitavad valeinfot nagu Venemaa oleks oma koolides keelanud interneti ja mobiiltelefonid

Samad nõuded kehtivad ka koduõppe tingimustes, millega venelased eriolukorra ajal hädas olid. Ka kodus peab ruuter seisma lapsest vähemalt 5 meetri kaugusel.

Dokument paneb paika tunnid, kui kaua võiks millise klassi laps arvutist õppida. See näitab, et keegi ei keela kasutada lastel internetti:

Vene terviseministeeriumi koolide hügieeninõuete ning lastetervise akadeemia

Dokument aitab valmistada koole ette juhuks, kui riik peab uuesti lapsed koju suunama. Eestis on koolide õppetegevuse korraldamine usaldatud koolide endi kätesse, mistõttu nii rangeid nõudeid meie koolidele seatud pole.

Haridusministeeriumi esindaja Sten Otsmaa kommenteeris, et mobiiltelefonide keelustamisest on Eestiski palju juttu olnud. Eriti tuli küsimus kõne alla siis, kui Prantsusmaa mobiilid oma haridusasutustes keelustas. Taaskord jõuti järelduseni, et see peab olema koolide enda otsustada, sest infootsinguteks lapsed siiski võivad telefoni vajada.

Maailma Terviseorganisatsioon on kinnitanud, et wifi-ruuterid ei kujuta tervisele ohtu. Wifi-ruuterid on väiksema kiirgusega kui mobiiltelefonid - kakskümmend sülearvutit ning kaks ruuterit võrduvad ühe mobiili. Mobiilide terviseriske on uuritud, kuid teadustööde võrdlemisel on jõutud järelduseni, et need pole inimeste tervisele ohtlikud ega suurenda vähiriski.

Tasub rõhutada, et dokumendi soovitused keskenduvad probleemidele, mis tulenevad arvuti taga vales asendis istumisest või liiga eredast ekraanist. Eraldi rõhutakse ka vaimsetele muredele, mida tehniliste vidinate liigaagar kasutamine võib põhjustada. Kiirgust ei tooda välja eraldi ohuna.