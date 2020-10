Eesti vandenõulased jagavad aktiivselt Trumpi vale-säutsu

Trump säutsus tegelikult juba oktoobri alguses, mõni päev pärast positiivse koroonaproovi andmist, järgmist: "Gripihooaeg on taas tulemas! Iga-aastaselt, mõnikord suisa üle 100 000 inimese, hoolimata vaktsiinist, surevad grippi. Kas me paneme oma riigi kinni? Ei, me oleme õppinud sellega elama, täpselt samamoodi nagu me õpime elama Covid-iga, millesse suremus on palju madalam!!!"

Sama sisuga postitus leidis tee ka Facebooki. Facebook võttis postituse maha, tuues välja, et see rikub sotsiaalmeedia kanali reegleid COVID-19 puudutava valeinformatsiooni kohta.

Twitter postitust maha ei võtnud, aga märgistas selle vastavasisulise sõnumiga, mis samuti aga viitab, et Trumpi väide tõele ei vasta.



Twitter



Sarnast väidet, et gripp ja koroonaviirus on võrdselt ohtlikud või gripp suisa ohtlikumgi, oleme kontrollinud ka varasemalt (1; 2).

Tasub lisada ka tänavused ametlikut kinnitatud gripijuhtumid. Viimase nelja nädala peale on laboratoorselt kinnitatud null gripijuhtumit. Muul viisil on kinnitatud üle 360 gripitaolise haigusjuhtumi. Tasub lisada, et eelmisel aastal samal ajal oli kinnitatud 12 gripijuhtumit. Oktoobrikuu vältel on koroona diagnoositud 1276 inimesel. Kuigi need andmed ei räägi otseselt suremusest, võiks need mõista anda, et koroonaviirus on nakkavam ja seeläbi ohtlikum kui gripp. Võttes arvesse haigestunud inimesed ning suremuse, on Eesti koroonaviiruse IFR ehk suremusnäitaja 1,5%. Tõsi, see on väiksem, kui me seda viimane kord arvutasime - septembri alguses oli see 2,8%. Gripisuremus sellel hooajal on 0%, eelmisel aastal terve hooaja peale kokku oli gripi IFR 0,12%.

Naastes aga Trumpi juurde eksis ta juba suurusjärguga - hooajaline gripiviirus tapab USA-s 12 000 - 61 000 inimest, mitte 100 000.

Trump räägib oma säutsuga vastu aga iseendale. Ajakirjanik Bob Woodward avalikustas, et veebruari alguses oli Donald Trumpil info, et koroonaviirus on ohtlikum kui hooajaline gripp. See oli veel enne seda, kui esimene USA koroonasurm registreeriti. Trump ütles Woodwardile raamatuintervjuus, et ta teadlikult vähendas viiruse tõsidust, püüdes vältida paanikat.