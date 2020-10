Eesti motivatsioonikoolitaja kogub fänne koroona kohta valeinfot levitades

Seega vastab igati tõele, et sportimine maskiga ei ole hea mõte. Siin on üks faktikontrollija võtnud ette katse, milles on vehklemisvarustuses jooksnud kolm minutit kiirusel 10km/h. Kui mere kõrgusel on hapnikusisaldus õhus umbes 21%, siis joostes vehklemismaskiga vähenes see 19,5% juurde. Lisades vehklemismaski alla ka veel näomaski kukkus hapnikusisaldus 17%. Lühiajaliselt see tervet inimest ei mõjuta, kuid pikaajaliselt võib olla eluohtlik.

Ka WHO seisukoht on, et mängivad-sportivad ja muidu lapseasju ajavad poisid-tüdrukud ei tohiks maske kanda, et see nende hingamist ei takistaks. Isegi kõige hirmsama näitena loetletud Austraalias ei pea lapsed maski kandma.

Siiski vastab tõele, et Austraalias maskikandmisega seotud kohustused palju karmimad kui Euroopas, Eestist rääkimata. Maski peavad kandma kodust lahkudes kõik täiskasvanud, kes lähevad oma koduterritooriumilt kaugemale ning kellel pole tervisest tingitud takistusi maskide kandmiseks. Viimasel juhul peaksid sellise terviseprobleemiga inimesed eelistama näovisiiri. See tähendab, et maski peab kandma ka tänaval - isegi ühe karmima maskipoliitikaga Euroopa riigis, Hispaanias, ei pea tänaval maski kandma, kui on võimalik hoida vahet.

Vastab ka tõele, et Austraalia on koroona käinud ümber karmimalt, kui muu maailm. Austraalia on olnud kahes eriolukorras, keelatud on olnud pulmade pidamine, reguleeritud on seda, mitu inimest endale külla kutsuda võib, kirikusse pole tohtinud minna, Melbournis kestab komandanditund veel kuni oktoobri lõpuni. Seega on meetmed olnud kindlasti ekstreemsemad kui Eestis, aga need on ka toiminud viiruse allasurumisel.