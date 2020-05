Bill Gatesi koroonateooriate greatest hits, millest ükski paika ei pea

Mida väidetakse?

Konkreetses videos ning seda tiražeerivas Facebooki postituses (mida on näinud enda seinal ligemale 50 000 inimest) on väiteid palju. Lühidalt öeldes üritab video autor öelda, et Gates ongi koroonaviiruse pandeemia taga. Video puudutab suurõppust Event 201; ülerahvastamise probleemi lahendamist vaktsiinide abil ning inimeste kiibistamist. Lükkame need valeväited ümber, keskendudes kõige olulisematele.

Valeväide #1: Bill Gates teadis ette COVID-19 tulekut ning selleks valmistuti suurõppusel Event 201.

Sellist väidet üritatakse sobitada vandenõuteooriasse, et Gates isiklikult on koroonaviiruse pandeemia korraldanud. Event 201 seotud valeväiteid on juba ümber lükanud arvukad faktikontrollid maailmas (allikas: 1; 2; 3).

See, et viirusepandeemiad on inimkonda ohustav loodusnähtus, ei tule tõepoolest ekspertidele üllatusena. Märke, et ette valmistuda tuleb, on näidanud kõik varasemad epideemiad (SARS; Hispaania gripp, linnugripp, seagripp, Ebola jne). Nii on täiesti loogiline, et korraldatakse ettenägelikult õppusi ja riskianalüüse. Nii juba aastakümneid. Event 201 sarnaseid pandeemia simulatsioone on USAs teisigi.

Ka Eestis on epideemiaohtu alati ette nähtud. Terviseameti erinevad riskianalüüsid on üheks suurimaks terviseohuks nimetanud just viiruseepideemiaid. 2013. aasta analüüsis hinnati gripi- või sellesarnase haiguse leviku ohtu väga reaalseks. 2018. aastal analüüsis kirjeldati suisa hirmutava täpsusega võimalikku stsenaariumit riigist X pärit zoonootilist päritolu viiruse epideemiast ning sellest tulenevaid võimalikke piiranguid ja mõju ühiskonnale.

Tõepoolest on ka Bill Gates olnud epideemiaohu teadvustamise üks eestkõnelejatest juba aastaid.

Event 201 oli John Hopkinsi tervisejulgeoleku keskuse, maailma majandusfoorumi ning Bill ja Melinda Gatetsi fondi korraldatud suurõppus. Simulatsioon põhines tõepoolest koroonaviiruse epideemial ning toimus 2019. aasta oktoobris. Kaks kuud enne esimesi teadaolevaid COVID-19 juhtumeid.

Kuid see on täiesti loogiline, et simulatsioone ja õppusi korraldatakse koroonaviiruse kontekstis. Koroonaviirus on terve perekond viirustest ning üks selline, Sars-CoV-1 põhjustas SARSi-epideemia 2000ndate alguses, mis oligi terviseorganisatsioonidele oluliseks hoiatuseks ja õppetunniks. Koroonaviiruse põhjustatud on ka näiteks MERSi-epideemia.