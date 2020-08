Aastase lapse emale soovitatakse Facebookis ajukasvaja raviks MMS-i, peedimahla ja kanepit

Seda, et vähk on laste seas harvaesinev haigus tõestab 2017. aastal läbiviidud uuring. 153 vähiregistri põhjal 62 riigis läbiviidud töös tuuakse välja, et 1-14-aastaste laste seas on vähi esinemissagedus miljoni lapse kohta 140,6. Vanemate laste hulgas (15-19 eluaastat) on see pisut kõrgem - 185,3 juhtu miljoni kohta.

Kõrgvee jätkas, et kuna laste seas on tegemist harvaesineva haigusega püütakse ka välja selgitada, kuid paraku pole see alati võimalik. "Samuti uuritakse eriti tähelepanelikult kõiki ravimeetmeid, mida mingil põhjusel antakse tervetele lastele haiguste ennetamiseks. Nii on ilma emotsioonideta ja arvamusteta korrektselt ja teaduspõhiselt uuritud ka vaktsiinide ohutust ja efektiivsust," ütles ta.

Ta nentis, et vaktsiinide puhul võib esineda kõrvalsümptomitena ajutiselt lokaalseid kaebuseid, palavik, punetus või turse süstitud koha peal. "Siin kaalub saadav kasu - lapse ei haigestu eluohtlikku haigusesse - tunduvalt üle ajutised kaebused," sõnas ta.

2. Keemiaravi ajal pole vaktsineerimine vastunäidustatud, tohib teha teatud vaktsiine

Postituses toob ema välja, et kui üks arst keelas vaktsineerimise, siis teine soovitas gripivaktsiini siiski teha. Ema avaldab arvamust, et tegemist on vaid osa ravimituru müügitulu teenimisest.

Päris nii see päriselt pole. Keemiaravi pole absoluutne vastunäidustus vaktsineerimisele, kuid kuna ravi all oleva inimese immuunsussüsteem on nõrgenenud, siis soovitatakse piirduda hädavajalike inaktiveeritud vaktsiinidega (näiteks on selliseks lastehalvatusevastane vaktsiin).