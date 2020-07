Vene propagandaväljaanded maalivad Filipiinidel lennujaama lõksu jäänud hallipassimehest kangelase, keda riik ei aidanud

Väljaanne Tsar-grad, mis samuti Kremli propagandamasinat toetab, läks oma 6. juuli loos veel kaugemale. "Vene "tulnukas" Eestist elab juba sada päeva lennujaamas: invaliidist meest ei aita ei kohalikud ega kodused võimud", kõlas pealkiri.

Lugu kirjeldas põhjalikumalt Trofimovi tervist, mis ta enda väitel on lennujaamas elamise tagajärjel kehvemaks muutunud.

Sputniku Leedu väljaandest leiab ehk üllatuslikult kõige tasakaalustatuma kajastuse.

Sealsed autorid kirjutasid, et Trofimovile pakuti Eesti võimude poolt laenu - lennupilet oleks märtsis mehele maksma läinud 1500 eurot, kuid seda summat polnud tal kuskilt võtta. Laenust ta keeldus. Samuti lisas väljaanne, et Eesti välisministeerium on äpardunud reisist teadlik ja otsib aktiivselt murele lahendust.

Venekeelse meedia huvi suur

Venekeelsed kinoportaalid võrdlesid Trofimovi lugu filmiga "Terminal", kus Tom Hanks kehastas samuti just lennujaama "lõksu" jäänud meest. Aktiivset kajastus leidis nii uudisteagentuurides kui ka väiksemates portaalides see, et juba koduteele saanuna hilines mees Amsterdamis oma jätkulennule Tallinnasse.

Venekeelseid uudiseid mehe seiklusest leiab nii Ukrainast, Valgevenest, Kasahstanist, aga ka venekeelsetest USA kogukondadest.

Ka inglisekeelne meedia korjas uskumatu loo üles. The Mirror, The Sun, Daily Mail, Fox News, Arab News ja mitmed teised portaalid üle maailma võrdlesid Roman Trofimovi lugu samuti Tom Hanksiga "Terminalis".

Jõhvis elava Trofimovi Facebookis peetud blogi on igaljuhul osutunud viraalseks. Paraku vahendab lennundusportaal Simple Flying, et Trofimovi lugu pole sugugi ainulaadne, üle maailma on veel mitmed inimesed jäänud steriilsetesse lennujaamakoridoridesse lõksu.