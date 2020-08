Valeinfo podcast: esoteeriline kirjandus on nagu "Mein Kampf", seda ei tohiks toidupoes müüa!

Juuli alguses tekkis ajakirjalettidele müüki Telegrami ajakiri, mis nimetab koroonaviirust pettuseks ning sisaldab mitmeid artikleid, mida Delfi faktikontroll on veebis ümber lükanud, kuid nüüd paberil siiski avaldatud on. Näiteks on sellisteks käte desinfitseerimise vajalikkuse eitamine ning väljamõeldis, nagu Hamburgis, Saksamaal poleks ühtki koroonasurma.

Aga ajakiri ei tulnud niisama müüki, vaid ajakiri tuli müüki koos kampaaniaga. Selveris sai kampaania korras ajakirja ostes võita iPhone'i, R-kioskitest leidis suure ajakirja reklaami otse kohviautomaadi kõrvalt. Seejuures oli selline reklaam üles riputatud ka Tartu Ülikooli Kliinikumi kioskisse.

Ajalehes Postimees avaldatud artiklite seeria tulemusena võeti nii R-kioskitest kui ka Rimidest ja Coopidest ajakiri müügilt maha. Siiski ei läinud asjaga kaasa ülejäänud poeketid.

Tegemist pole ka portaali ostetud reklaamiga. Sellised kampaaniad sünnivad turunduslike kokkulepete käigus. Telegrami ajakirja levitanud Lehepunkt OÜ (mille väärtustesse kuulub muuhulgas "kõrge ärieetika) tegevjuht andis Postimehe veergudel teada, et ajakirjandusliku väljaande sisu hindamiseks puudub ettevõttel pädevus.

Problemaatilist sisu leiab ka raamatupoodidest. Üheks näiteks, mida eelmisel nädalal kajastasime, on Anthony Williami selleriraamatud, mis annavad ebaadekvaatset meditsiininõu väga tõsiste tervisehädade korral. Teiseks näiteks on kirjastuse Südailm välja antud tõlketeos "Kuidas peatada autismiepideemia", millest leiab valefakte autismi ning vaktsiinide seostest. Ka sel juhul teatasid raamatupoed, et nemad ei jõua iga müügile tulnud raamatu sisuga tutvuda. Seejuures sama kirjastuse poolt paar aastat varem ilmunud "Vaktsineerida või mitte" Rahva Raamat oma poodidest eemaldas, kuid Apollo müüb raamatut tänaseni edasi.

Kust jookseb piir sõnavabaduse ja inimestele ohtlikku sisu levitamise vahel?

Omavahel arutasid seda ajakirjanikud Martin Laine ja Heliis Nemsitsveridze. Ühel meelel oldi vaid selles, et kõik näited levitavad sisu, mis on ohuks rahvatervisele. Nõustuti, et Telegrami ajakiri provotseerib lugejaid ning teeb riigi ülesannet COVID-19 levikut tõkestada keerulisemaks. Lisaks on sellist sisu kampaaniakorras müüa eetiliselt vale.