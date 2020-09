USA VALIMISED | Esimene teledebatt: Trump ei mõistnud hukka valgete ülemvõimu, koroonapandeemia osas valetasid nii Biden kui ka Trump

3. Paremäärmuslus, Antifa ja rassiküsimused

Moderaator küsis, kas Trump mõistab hukka valgete äärmuslaste teod. Trump viilis küsimusest kõrvale öeldes, et kõik mida tema näeb, tuleneb vasakpoolsetest. FBI ja sisejulgeolekuamet on mõlemad mõistnud hukka paremäärmusluse kasvu ning kirjeldanud paremäärmuslikku liikumist terrorismina.

Seeasemel, et vägivalda ning vihakuritegusid hukka mõista, ütles Trump neofašistlikule grupile Proud Boys ("Uhked Poisid") "stand back and stand by" ("astuge eemale ja jälgige eemalt"). Proud Boys liikumine on keelatud enamusel sotsiaalmeediaplatvormidel peale Telegrami. Tegemist on ühe kõige suurema BLM-i vastase liikumisega.

Trump väitis ka, et on teinud lähiajaloo presidentidest kõige rohkem mustanahaliste inimeste heaks Ameerikas. See aga ei vasta tõele. Vastab tõele, et Trump on suurendanud ajalooliselt mustanahaliste ülikoolide rahastust, kuid töötusemäär või maksutase vähemuste hulgas pole kuidagi tänu Trumpile vähenenud. Samuti on süvenenud probleem profiileeritud karistusmääradega kriminaalsüsteemis.

Trump eitas ka oma endise kõneisiku Kellyanne Conway tsitaati, mille ta andis augusti lõpus telekanalile Fox. Intervjuus sõnas Conway, et anarhia on hea täna võimul olevatele inimestele. Trump eitas seda.

4. Kliima



Debati viimane pool oli pühendatud kliimale. Trump väitis, et kohtumisel ühe Euroopa riigi liidriga sai talle selgeks, et California põlevad puud rohkem, sest seal puudub selge metsanduskava võrreldes Euroopaga. Metsapõlenguguid pidas Trump kliimasoojenemise põhjustatuks. Kuigi vastab tõele, et kuumenenud planeedil on põlenguid rohkem ning need vältavad kauem kui varem, siis metsanduse ja kliimasoojenemise vahel on siiski seost ei ole.