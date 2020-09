Tehisintellekt paljastas maski kandvate Valgevene eriväelaste näod

Maksimov elab USA-s ning on arvutimängudega tegelevas ettevõttes kunstiline disainer. Ta kasutas ära oma teadmisi programmeerimisest, tehisintellektist ning selle nädala alguses lekkinud andmebaasi, milles sisaldusid 1003 Valgevene miilitsatöötaja näofotod ja isikuandmed.

Andmed lekitanud häkkerid ähvardasid, et juhul kui vägivald meeleavaldajate suhtes ei lõppe, järgneb uus leke, mis paljastab veel riigiteenistujaid.

Tõenäoliselt kasutaski Maksimov just neid andmeid ja söötis need sisse näotuvastusprogrammi. Oma paljastustest postitas ta eile video Youtube'i. Videos (artikli päises) näidatakse, kuidas eriväelased protesteerijaid peksavad, tirivad või muul viisil kinni peavad ning seejärel tuvastab programm nende isiku.

"Ma lubasin, et teie lapsed näevad teie nägusid, kui panete toime oma elu kõige hirmsamaid kuritegusid. Teil ei ole maski, te elate valel ajal. Teie kõikide näod paljastatakse just neil fotodel ja videotel, mis näitavad teie toimepandud kuritegusid."

Ta tuletab videos eriväelastele meelde, et neil on võimalik veel ümber pöörata ning töölt lahkuda. Vastasel juhul kaotavad nad oma suure valgevene perekonna. "Ma luban teile, et teie elu lõpuks teavad kõik inimesed, kellega te kokku puutute, teie nägu. Ülemused, inimesed tänaval, teie arst - nad kõik saavad teada, mida te tegite. See on teie viimane võimalus loobuda."

Nimekiri tuvastatutest postitati Telegrami gruppi "Must raamat".

ÜRO inimõiguste nõukogu edastas eelmisel nädalal Valgevene avalduse, milles paluti lõpetada arreteerimised, vahistatute piinamine ja seksuaalne vägivald. "Maskides inimesed röövivad vägivaldselt päevavalges rahumeelselt meelt avaldavaid inimesi," seisis avalduses.

Kas oled märganud eksitavat teavet,

võltsuudiseid, desinformatsiooni? Anna meie uurivale toimetusele teada!