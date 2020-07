Sellerimahl on uus MMS? Tuhanded eestlased saavad tervisenõu vaimudelt teateid vahendavalt “meediumilt”

“Kogu nende alternatiivmeditsiini toetajate mõte toetub tihti organismi puhastamisele. Sellist asja nagu organismi puhastamine pole olemas. Et terve olla peab inimene koguaeg tervislikult toituma,” rääkis perearst.

Kui inimese verenäitajad sellerimahla joomise tagajärjel paranevad, siis on seal tõenäoliselt muid tegureid veel. Näiteks loobutakse toitumises muudatusi tehes ka suitsetamisest või alkoholist, arvast Joller.

Ta selgitas, et arstid ei vali ravimtaimi või näiteks sellerimahla ravimiks seetõttu, et selle käitumist organismis ei saa teaduspõhiselt selgitada.

“Miks me ei sööda inimestele sisse pajukoort, vaid eelistame aspiriini? Seetõttu, et me teame, palju seal on ravimi toimeainet sees, sest me eraldame selle keemiliselt õiges koguses. Me teame seeläbi ka, kuidas see organismis käitub ja kuidas see imendub.”

Tema hinnangul muutub igasugune alternatiivravi ohtlikuks sellel hetkel kui soovitatakse ära jätta ravimid või proovida äärmuslikke toitumiskavu laste peal. “Mina oma lapsele igaljuhul sellises koguses sellerimahla anda ei julgeks, lapsed pole välja arenenud ning nende organism on hoopis tundlikum,” lõpetas ta.

Hetkel populaarne Meditsiinimeediumi detoksidieet (sellerimahladieet) – kas tervise allikas või ohtlik katse oma tervisega?

Autor Kaia Palumaa, toitumisterapeut, funktsionaalse toitumise nõustaja





Kindlasti on paljud kuulnud sellerimahladieedist, mis väidetavalt puhastab organismi ning aitab erinevate tervisehädade korral. See dieet on tuntud ka Meditsiinimeediumi dieedina. Vt altpoolt 9-päevast detoksidieedi menüüd, mille tervislikkusest juttu tuleb.



Tervendamist alustades soovitatakse kõigepealt menüüst välistada gluteen (teravili ja jahutooted), piimatooted, suhkur, ja rasvad. Välistusi on erinevate tervisehäirete puhul veelgi – näiteks ka seemned, pähklid, avokaado jne. Meditsiinimeediumi puhastus keskendub toortoidule, tuues menüüsse rohkelt puu- ja köögivilju. Väidetakse, et rasvade osakaal hoitakse väga väiksena (15%) ning loomne rasv asendatakse taimsega. Dieet kõrvaldab toiduvalikust kõik töödeldud toiduained ning loomsed tooted, aga ka paljud kasulikud taimsed toiduained. Lisaks sellerimahlale juuakse päeva jooksul ka sidrunivett ning hibiskuse teed.



Mingis mõttes tunduvad mitmed eelnimetatud välistamissoovitused tervitatavad, kuid vaatleme neid lähemalt.



Toidurasvad on detoksimenüüs tegelikult täielikult välistatud, kuigi väidetakse, et nende osakaal on 15% ja loomsed toidurasvad asendatakse taimsetega. Rasvade osakaal menüüs ei tohiks mingil juhul jääda alla 20% (on tõendatud, et see toob kaasa terviseprobleeme), normaalne on 25-35%. Kui ei soovita üldse tarbida loomseid rasvu, tuleks kindlasti tarbida taimseid. Rasvad on meie kehale üliolulised. Nad kuuluvad rakumembraanide koostisse, mida on vaja pidevalt uuendada. Rasvad on ka energiaallikaks ning regulaatormolekulide sünteesi eelühenditeks, st materjaliks, millest neid molekule toodetakse. Regulaatormolekulidel on oluline roll paljudes kehas toimuvates protsessides, nagu põletike vähendamine, vereringe parandamine ning ka vereliistakute ehk trombotsüütide kokkukleepumise vähendamine. Toidurasvadega ei tohiks liialdada, aga neid ei tohi ka menüüst välja jätta. Näiteks sõltub nendest tugevasti meie ajutegevus.



Detoksifikatsiooniprotsess vajab toitaineid. Detoksifikatsiooni soodustamiseks vajame nii mono- kui polüküllastumata rasvhappeid, nendega õiges vahekorras ka küllastunud rasvhappeid. Ühe õige detoksimenüü soovitatavad koostisosad on pähklid, seemned, avokaado, kvaliteetsed külmpressõlid ja puhtast veekogust pärit kala.



Gluteen põhjustab paljudel inimestel probleeme, kuid kaugeltki mitte kõigil. Kui gluteen halvasti ei mõju, pole mingit vajadust näiteks täisteranisu või speltanisu menüüst välja jätta. See, kui saiakeste ning valge saia söömist piiratakse, on igati tervitatav, aga täisteratoodetest ei soovita loobuda, need on meie kehale oluliseks vitamiinide, mineraalainete ning kiudainete allikaks. Kui esineb näidustatud vajadus gluteeni vältida, tuleks lihtsalt tarvitada teisi, gluteenivabu teravilju – näiteks gluteenivaba kaera, riisi, maisi või hirssi. Samuti tatart, kinoad ja amaranti, mis botaaniliselt pole küll teraviljad, kuid toidutegemiseks siiski väga head, maitsvad ja tervislikud teraviljaasendused.



Piimatooteid ei tohiks samuti kergekäeliselt välistada. Esmalt tuleb selgitada, kas need soodustavad konkreetsel inimesel terviseprobleeme või mitte. Paljudele sobivad näiteks hästi fermenteeritud piimatooted (jogurt, hapupiim, keefir jt). Piimatoodete talumatuse – laktoosi- ja/või



kaseiinitalumatuse puhul aga, nagu ka veganluse harrastamisel, on võimalik tarbida taimseid „piimasid“ ehk taimseid jooke. Piimavabalt toitudes kardetakse kaltsiumipuudust, aga kui menüüs on rohelised lehtköögiviljad, pähklid, seemned ja täisteravili, siis kaltsiumi ega muudegi mineraalainete puudust ei teki. Samuti on paljud piimatoodete taimsed alternatiivid kaltsiumiga rikastatud. Nende hulgast tuleks aga valida vähem lisaaineid sisaldavad.



Suhkru välistamine on tervitatav, sest tervislikult toituda saab ka ilma lisatud suhkruta. Küll aga on selles menüüs väga magusaid ja suhkrurikkaid puuvilju nagu banaan ja dattel. Süsivesikute osakaal kõnealuses dieedis on üle 80% tervislikuks peetava 50-60% asemel. Samas ei tähenda see, et neid puuvilju karta tuleks. Küsimus on kogustes, ning pigem tuleks nende asemel menüüsse muud toitu lisada. Kindlasti tuleb pöörata tähelepanu veresuhkru stabiliseerimisele, mida dieedis arvestatud pole. Seda dieeti pakutakse detoksfikatsioonidieedina, veresuhkru liigne kõikumine aga detoksifikatsiooni ei soodusta.



Kui analüüsida menüü toitainetesisaldust, on näha, et paljud olulised toitained on puudu ning kaloreid väga vähe. Nutridata programmi alusel jääb paljudel päevadel kaloritest puudu u 1000 kcal, mis on ligikaudu pool täiskasvanud naisterahva vajadusest. Meestel on puudujääk veelgi suurem. See tähendab, et tegu on nälgimise ja alatoitoitumisega, mis mõjutab negatiivselt kogu keha funktsioneerimist, sh ka detoksifikatsiooniprotsesse. Väga väikese kaloraažiga dieedid põhjustavad enamikel inimestel dieedijärgset ülesöömist, ning lõpptulemusena ollakse algsest veelgi halvemas seisus. Pikaaegselt sellist toitumist harrastades jääb aga keha toitainetepuudusesse.



Kui rääkida muudest toitainetest, siis on menüüs liiga vähe valku, vitamiine B12, D, A ja B1, tsinki, seleeni, joodi ja vaske. Vitamiini B12 varud on meil üldjuhul olemas aastateks, seega lühiajalist dieeti pidades selle vitamiini pärast muretsema ei pea. Küll aga sõltub palju sellest, missugune on olnud menüü enne ja saab olema pärast selle kuuri läbitegemist.



Kuna menüüs on ohtralt köögi- ja puuvilju, siis võiks mingi osa nendest tarbida mahlana. See vähendab menüü kiudainetesisaldust. On tõsi, et kiudained on meie soolestikule väga kasulikud, kuid nende liig võib seedimist halvasti mõjutada ning takistada mineraalainete omastamist.



Kui vaadata keskmise eestlase toidulauda, siis soovitus tarbida vähem loomset rasva ja valku on omal kohal. Ometi ei tohiks minna teise äärmusse ja tekitada toitainetepuudust.



Mida veel silmas pidada? Me oleme erinevad ning sama dieet ei pruugi kõigile sobida. Ka selleri suhtes esineb talumatust, ning mõnedele ei pruugi selle mahla joomine üldse kasuks tulla.



Selles detoksidieedis on suur osa igapäevasel sellerimahlal.



Mida head ja halba on varsselleris?



Varsseller (Apium graveolens var. dulce) kuulub sellerite perekonda ja sarikaliste sugukonda. Perekonna tuntuim esindaja on aedseller, millel on kolm teisendit: juurseller, lehtseller ja varsseller.



Seller on pärit Vahemeremaadest, kus tema seemneid kasutati algselt diureetikumina. Seller sisaldab fütotoitainet kumariini, mis uuringute kohaselt võib olla kasulik vähi profülaktikas, tõhustab valgete vereliblede aktiivsust, alandab vererõhku ja kolesteroolitaset ning toetab liigeste tervist. Olgu kohe



öeldud, et neid toimeid ei saa automaatselt laiendada sellerile kui toiduainele. Jutt on vaid ühest selleri komponendist, mida on uuritud isoleerituna muudest koostisosadest.



Kindlasti sobib sellerimahla joomine hästi pärast tugevat füüsilist pingutust, sest seller on ainuke köögivili, mis on peale kaaliumi ka naatriumirikas. Kaalium ja naatrium on elektrolüüdid, mida sportides kaotatakse ja spordijoogiga asendada soovitatakse.



Varssellerile on omistatud kõiki haigusi ravivat ja kaalu alandavat toimet, kuid kahjuks ei ole sellele teaduslikke tõendusi. Küll aga võib tervisele positiivselt mõjuda kõikide köögiviljade, eriti roheliste lehtköögiviljade osakaalu suurendamine menüüs. Seller ja ka sellerimahl sisaldab rohkesti vitamiine ning lisaks naatriumile ja kaaliumile muidki mineraalaineid, samuti erinevaid fütotoitaineid – nagu teisedki köögiviljad.



Seller on väga mahlane köögivili. Kui võrrelda varssellerit näiteks kurgiga, mis on samuti tuntud oma rohke veesisalduse poolest, siis Nutridata andmetel sisaldavad nad vett peaaegu võrdselt. 100 g kohta (ka edaspidi on kogused antud 100 g kohta) on varsselleris vett 92 g, kurgis aga 96 g. Küll on aga suur vahe selleri kasuks naatriumi (107 mg/6 mg), kaltsiumi (45 mg/26 mg), beeta-karoteeni (553 BCE/135 BCE), K-vitamiini (29 mcg/15 mcg) ja folaatide (36 mcg/9,6 mcg) osas. Kurgis aga on rohkem kaaliumi (240 mg vs 150 mg selleris) ja magneesiumi (17 mg vs selleris 15 mg). Südame tervisest rääkides on naatriumist olulisemad kaalium ja magneesium, naatriumi tarbimist aga peaks näiteks kõrge vererõhu puhul hoopis piirama.



Naatrium ja kaalium on kehale väga vajalikud mineraalained, kuid nende tarbimine peab olema tasakaalus. Seller on haruldane köögivili, mille naatriumisisaldus on hästi kõrge. Sellerit toitudes (suppides jt köögiviljaroogades) kasutades saab lisatava soola (NaCl) hulka vähendada, sest seller annab ka natuke soola maitset.



Kaaliumi leidub rohkesti eeskätt köögiviljades, puuviljades, maitsetaimedes, pähklites ja seemnetes. Reeglina on tasakaalustamata menüüdes kaaliumi osakaal liiga väike ja naatriumi osakaal suur, viimane võib olla ka põhjuseks mitmetele tervisehädadele. Seega peaks hoolitsema selle eest, et menüü sisaldaks piisavalt kaaliumi.



Esile on toodud ka varsselleri suurt C-vitamiini sisaldust, mis vähemalt Nutridata andmetel ei pea paika (päevane vajadus on 100 mg, varsselleri 100 grammis aga on seda vaid 6 mg). Võrdluseks võiks tuua näiteks kollase paprika, mille 100 grammis on C- vitamiini 205 mg.



Sellerimahla igapäevasel tarbimisel on hoiatusi, mida Meditsiinimeedium kahjuks ei anna



Liigne sellerimahla joomine võib olla kahjulik neile, kes tarbivad ravimeid, sest sellerimahlal võib olla sarnane toime greibimahlaga. Teatavasti võib greibimahl tekitada mõningate ravimite üle- ja ka aladoosi (mõjutades detoksifikatisooniprotsessi), samuti on see mahl keelatud enne operatsioone. Seega peaksid haiged enne sellerimahla tarbimist pidama nõu arsti või funktsionaalse toitumise terapeudiga.



On ka andmeid, et selleri tarbimine võib mõningatel inimestel esile kutsuda allergilisi reaktsioone, sealhulgas anafülaktilist šokki. Eeskätt peetakse silmas juursellerit, varte puhul esineb allergiat harvem.



Kuna seller on üsna vastuvõtlik taimekahjuritele, kasutatakse intensiivpõllumajanduses selle tootmisel rohkesti pestitsiide. Kui vähegi võimalik, tuleks eelistada mahedalt kasvatatud sellerit, seda enam, et sellerimahla detoksifikatsioonidieedis on sellerikogused väga suured.



Kokkuvõtteks võib öelda, et sellerit ja teisigi köögivilju menüüsse lisada on igati kasulik, eriti kui senine toiduvalik neid piisavalt ei sisalda. Kes ei soovi juua puhast sellerimahla eelkõige selle maitse tõttu, võib mahla sisse lisada muidki köögivilju – rohelisi lehtköögivilju, kurki, porgandit jne. Sellerimahl on maitsev ka koos puuviljadega, aga kuna viimased on suhkrurikkad, tuleks vältida nendega liialdamist. Samuti võib sellerit lisada smuutidesse või teha neist köögiviljakange, mida on hea dipikastmesse kasta.



Näide Meditsiinimeediumi 9-päevasest detoks-menüüst, mida on artiklis kommenteeritud



Lühendid: H = hommikusöök, L = lõunasöök, VR = vahepala, Õ = õhtusöök



1. -3. päev



H: sidrunivesi (vette pigistada 1 sidrun); sellerimahl (ühest sellerivarte pundist); smuuti (2 banaani, 2 spl draakoniviljapulbrit, 2 tassitäit mustikaid, vett)



L: taimetoit, palju rohelist – spinat kindlasti



VP: 2 õuna ja kuni 4 datlit



Õ: taimetoit (roheline salat)



VP: õun, sidrunivesi või hibiskusetee



4.-6. päev



H: sidrunivesi ja sellerimahl, smuuti (2 banaani, 2 spl draakoniviljapulbrit, 2 tassitäit mustikaid, vett)



L: aurutatud spargel, maksapuhastussalat (1,5 tassitäit tomatit, 0,5 kurki, 0,5 tassitäit koriandrit, 0,5 tassitäit peterselli, 0,5 tassitäit sibulat; 4 tassitäit rohelisi lehtköögivilju (spinat, jääsalat, rukola jne), poole laimi- või sidruni/apelsini mahla)



VP: 2 õuna, 1-4 datlit, selleripulgad



Õ: aurutatud spargel, maksapuhastussalat (1,5 tassitäit tomatit, 0,5 kurki, 0,5 tassitäit koriandrit, 0,5 tassitäit peterselli, 0,5 tassitäit sibulat, 4 tassitäit rohelisi lehtköögivilju (spinat, jääsalat, rukola jne), poole laimi- või sidruni/apelsini mahla



VP: õun, sidrunivesi või hibiskusetee



7.-8. päev



H: sidrunivesi ja sellerimahl, smuuti (2 banaani, 2 spl draakoniviljapulbrit, 2 tassitäit mustikaid, vett)



L: spinatisupp kurginuudlitega (250 g kirsstomateid, 1 sellerivars, 1 apelsin, 4 tassitäit spinatit, basiilikulehti või koriandrit - blenderda kõik kokku ja vala kurginuudlitele)



VP: pool liitrit sellerimahla, 2 õuna, kurgiviilud ja selleripulgad



Õ: aurutatud kartul, bataat või kõrvits koos spargli või rooskapsaga



VP: õun, sidrunivesi või hibiskusetee



9. päev



H: sidrunimahl, 1 l sellerimahla



L: 1 liiter õuna-kurgimahla



VP: blenderdatud melon-papaia ja värskelt pressitud apelsinimahla



Vesi – 250 ml iga 3 tunni järel.