Raamatukaupmehed keelduvad müügilt korjamast koroonapandeemiat eitavat üllitist

Autorid on esinenud nii teoses kui ka mujal meedias mitmete avaldustega, mis ei pea paika. Näiteks on nad öelnud, et koroonatestides kasutatakse laboratoorselt kinnitamata ning ebatäpseid teste; et 99% koroonahaigetest põevad oma haiguse sümptomiteta; et koroonaviiruse põhjustab halb õhukvaliteet; ja et koroonameetmed on mõttetud ning eluohtlikud. (1; 2; 3; 4; 5)

Raamatu Eestile kohaldatud eessõna sisaldab samuti ohtralt eksitavaid väiteid. Näiteks tuuakse välja, et 2018. aasta gripilaine Eestis oli palju ohtlikum kui koroonaviirus; et alates tänavusest aprilli keskpaigast oli läbi nii hooajaline gripilaine kui ka SARS-CoV-2; et COVID-19 puhul pole tegu ohtliku pandeemiaga, vaid rafineeritud rahvusvahelise ärimudeliga; et PCR testid ei tööta; et koroonapandeemia on WHO äriprojekt.

Neist väidetest suur osa on enimlevinud vandenõud, mida on korduvalt ümber lükatud.

Mõningaid grippi ja haiguse levikut puudutavaid valeväiteid raamatust kommenteeris perearst Piret Rospu selle loo tarbeks eraldi. Neid saab lugeda täpsemalt loo allosas.

Palusime raamatu sisule kommentaari ka Terviseametilt ning Tervise Arengu Instituudist, kuid nad mõlemad keeldusid ajanappuse tõttu.

Raamatupoed ei vastuta

Raamatu ümber puhkenud pahameeletorm pole esimene sellelaadne. Näiteks Rahva Raamat eemaldas 2018. aastal müügilt vaktsineerimisvastase ning samuti teaduslikult tõestamata väiteid sisaldava raamatu “Vaktsineerida või mitte?”. Apollost saab seda aga tänini osta.

Koroona-raamatut saab muuhulgas osta ka Raamatukoi veebipoest. Poe juht Margo Matsina kostis, et poodidel pole võimekust raamatuis esitatavaid fakte kontrollida. “Kui kellelgi on mõnele raamatule etteheiteid, tuleks pöörduda pigem kirjastaja kui raamatupoe poole. Raamatupoed seisavad võimalikult laia leviku ja sõnavabaduse kaitsel. Kui raamat on tõesti nii ohtlik, et ta tuleks sõnavabaduse piiramise hinnaga levist kõrvaldada, siis selle üle otsustamine on õiguskaitseorganite ülesanne ja loomulikult kuuletuksid raamatupoed seaduslikele ettekirjutustele,” sõnas ta.