Putini ajalookäsitlus püüab tõrjuda Eesti maailma perifeeriasse

“Venekeelsed noored on lojaalsed Eestile, kuid neil ei ole piisavalt infot vene keeles,” arvas ta. Eesti Päevalehes ilmus sel nädalal ka sellel teemal Teperiki arvamusartikkel. “Venelased ei seo lojaalsuse küsimust keelega. Praegu on Eestis kaks paralleelset inforuumi, mis paraku lähiajal veel ei ühti,” sõnas ta.

Kõik Suureks Isamaasõjaks

Venemaa tähistab tänavu 75 aasta möödumist II maailmasõja lõpust, mis on ekspertide hinnangul muutnud propagandamasina tunduvalt agressiivsemaks just Ida-Euroopas. Seni on paljuski suurima löögi saanud endale Poola, kuid Teperiku sõnul käib tihe heitlus ka Ukrainas, kus ukraina ja venekeelse meediaruumi vahe suur.

Ajaloo ümberkirjutamine ning valitud faktide esitamine, et Venemaa polnud II maailmasõjas agressor või okupant, vajab pidevat vastutööd. Nii loodab Teperik, et Balti riigipead ja poliitikud aitavad meenutada tõelist ajalugu. “Selge see, et see on keeruline küsimus ja siin ei saagi olla lihtsat lahendust, kuid me peame kaasama uusi põlvkondi, kes tunnevad Eesti ajalugu,” nentis ta.

Teperiku sõnul järgmisel nädalal Kremlis toimuv võiduparaad Eestis kampaaniaid ilmselt kaasa ei too - ei päriselt ega veebis. Sündmus, kus aktsioone võib oodata, on tema sõnul Tallinna “vabastamise” aastapäev septembris.

Tartu ülikooli vanemteadur Vladimir Sazonov arvas samuti, et midagi uut paraad endaga kaasa ei too. “Kui jälgida Kremli loogikat, siis oletan, et sellest ilmselt kirjutatakse vene propaganda väljaannetes midagi sellist, et väike Eesti riik militariseerib, kulutab raha hoopis sõjandusele, samal ajal aga koroonaviirus tapab majandust või et Eesti on NATO hüpiknukk, ja et siin nähakse tonte seal, kus neid ei ole, luuakse vene oht, mida tegelikult pole,” lisades, et alati võib kuulda vene kanalites libauudiseid siinesineva russofoobia kohta.