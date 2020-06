Propastop süüdistab ERR-i Kremli-meelsete kanalite huvide teenimises

“Jääb arusaamatuks, millest lähtus toimetaja sellise valiku tegemisel. Ei jää ju märkamatuks, kes on video autor. Milleks levitab venekeelne ERR Eesti maksumaksja raha eest meile võõra riigi võõraid sõnumeid religioossel ettekäändel?” kritiseerib ta.

Oleg Bessedini kaastöö ERRis.

Kriitika seisneb selleski, et Bessedini kaastöö avaldamine rahvusringhäälingus võib ka tema muud ajakirjandustegevust legitimiseerida. Nii selgub, et Propastopi hinnangul legitimiseerib ERR Bessedinit ka Facebookis sama moodi.

Bessedin on nimelt sotsiaalmeedias suisa suunamudija. Talle kuulub arvukalt Facebooki gruppe ja lehekülgi, kuhu ta ka enda filmitud sisu jagab. Üks sellistest kanalitest on Võborõ v Estonii (tõlk. valimised Eestis). Just see on kanal, kuhu postitab enda sisu ka ERR Novosti ametlik Facebooki lehekülg.

Propastopile jäi silma veel kaks kahtlast Facebooki gruppi, mille venekeelne ERR on valinud enda lugude turundamiseks: Novosti Estonii (tõlk. Eesti uudised) ja Naš Lasnjamäe/Meie Lasnamäe.

Esimese administraatorite seas on näiteks MTÜ Vene Kool Eestis, mis on saanud abiraha fondist Russki Mir. See on Kremli käepikendus Venemaa nii-nimetatud pehme jõu vallas.

“Novosti Estonii 14 administraatori hulgast võib leida mitmeid kohalike Kremli võrgustikega seotud nimesid. Administraatorid postitavad grupis aktiivselt Venemaa propagandakanalite Sputniku ja Baltnewsi materjale. Samuti levitatakse Kremli toetatud pehme jõu aktsioonide, näiteks Surematu Polgu materjale,” kirjutab Propastop. Sarnane administraatorite seltskond, näiteks MTÜ Vene Kool Eestis juhataja Mtislav Rusakov, veab ka Naš Lasnjamäe/Meie Lasnamäe gruppi.