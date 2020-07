Leedu seadis Läti eeskujul Russia Todayle eetrikeelu

RT telekanalite edastamine lõpetati, sest nende omanik Dmitri Kisseljov on Euroopa Liidu poolt sanktsioneeritud isikute hulgas. Kisslejov lisati nimekirja, sest teda seostatakse Ukrainas toimuva sõjategevusega ning riigi suveräänsuse õõnestamisega.

Leedus võeti eetrist korraga maha kanalid "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary" ning "RT TV".

Leedu järgis sammu astumisel Läti tegevust. Läti kehtestas RT-le eetrikeelu nädala eest samadel põhjustel nagu nüüd Leedugi.

Ka Eesti kaalub RT-le eetrikeelu seadmist, millest kirjutas Delfi pikemalt selle nädala alguses.

Välisministeeriumi esindaja Kairi Saar-Isop kommenteeris, et Eestis kehtivad juba piirangud Kisseljovi majandustegevuse piiramiseks, nimelt on pärsitud Sputniku ja Baltnewsi tegevus.

"Eesti täidab EL sanktsioone, mis Rossija Segodnja peadirektor Dmitri Kisseljovi suhtes on kehtestatud, kuna tal oli keskne roll Ukraina ründamist (st Krimmi annekteerimist 2014. aastal ning Vene Föderatsiooni sõjalist tegevust Ida- ja Kagu- Ukrainas) toetavas Vene propagandas," selgitas Saar-Isop.

"Lähtudes Dmitri Kisseljovi vastu kehtestatud personaalsetest sanktsioonidest külmutasid Eesti pangad 2019 oktoobri lõpus Rossija Segodnja maksed. Detsembris informeeris Rahapesu Andmebüroo füüsilisi isikuid, kellel on töölepinguline või võlaõiguslik töösuhe Rossija Segodnijaga, et teadlikult sanktsioonide all isiku heaks töötamine või talle teenuse osutamine võib kaasa tuua kriminaalvastutuse."

"Selle aasta juunis seadis Eesti Interneti Sihtasutus (EISA) käsutuskeelu kahele Rossija Segodnja nimele registreeritud domeenile - baltnews.ee ja sputnik-news.ee. Käsutuskeeld tähendab, et domeeniga ei saa teha juriidilisi toiminguid - näiteks ei saa domeeni anda üle või müüa uuele isikule ning seeläbi selle kaudu raha teenida."

2014. aastal võttis Leedu Kisseljovilt tagasi riikliku autasu, mis Kremliga soetud meediaärimehele riigi taasiseseisvumiseni viinud tegevuste eest anti. Nimelt töötas Kisseljov 1991. aastal Kesktelevisiooni uudisteankruna, kus ta keeldus Kremlist tulnud teateid Vilniuse teletorni ründamise kohta ette lugemast.