KUULA | WHO ekspertgrupi liige reisimise tulevikust: piirikontroll saab vaadata teie vaktsiine mobiiltelefonist

Viimase keerulisust nentis ka Kaevats. Kui Eesti X-tee on üles ehitatud hajusale süsteemile, iga inimene haldab ise oma terviseinfot ning sellele pääseb ligi tema loal, siis WHO-sse kuuluvates riikides nii ei ole. Näiteks Hiinas haldab infot riik, USA-s suurettevõtted.



Vaktsiinide tee punktist A punkti B

Maskisõda näitas maailmale, et väiksemad ja vaesamad võivad jääda meditsiinitarvikutest ilma. Selline hirm käib kaasas ka vaktsiinidega - kuidas tagada, et lubatud vaktsiinid jõuaks inimesteni, kellele need lubatud?

"See on hästi suur teema, mida vähe teadvustatakse. See, et vaktsiin tuleb, ei lahenda mingit probleemi," sõnas Kaevats.

"Lihtne näide on see, et oletame, et vaktsiini hinnaks saab 10 eurot. Hästi suur panus pannakse sellesse, et see jaotataks eetiliselt riikide vahel laiali - rikastele läheb 15 euroga, vaesematele 5 euroga. See ei ole niimoodi, et ainult New Yorgi rikkurid saavad edasi reisida, sest nemad said süsti. See on ülemaailmne küsimus."

"Siin tekibki küsimus, et kui Kongole mõeldud vaktsiinilaadung jõuab kuskile Londoni kesklinna, siis läheks kuskil punane lipuke püsti. Ning selle kallal tuleb tööd teha, et tagada selle tarneahela läbipaistvus," lõpetas ta.

Kollid kapis - vandenõud ning internet

Juttu tuli ka WHO kommunikatsioonist, mis on olnud vastuoluline, seda on tagasi võetud ning infot pole suudetud anda piisavalt kiirest.

WHO ekspertgrupis istuv Kaevats nentis, et hiigelorganisatsioonis välja tulev informatsioon ongi olnud segane.

„See on märk sellest organisatsioonilisest olukorrast. Kui me navigeerime sogases vees, siis me ei tea täpselt, mis see tulevik toob. WHO on teaduspõhine organisatsioon, nad ei saa öelda asju, mis pole teaduse poolt tõestatud. See teeb asja väga aeglaseks. See info hulk, mis selle pandeemia kohta kasvas – mõnes mõttes on see hästi inimlik, saada sogases vees aru, mis on mis on hästi keeruline."