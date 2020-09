KUULA | Venemaa sekkub suure tõenäosusega Eesti valimistesse, kuid ilma erilise eduta

Ta tõi välja, et poliitilise mõjutustegevuse sihtrühm on ka eestikeelne elanikkond, kelle meediatarbimine kitsam või maailmavaated polaarsed.

"Oluline on meeles pidada, et valimistesse sekkumise eesmärk ei ole tingimata valimistulemuste mõjutamine [...] vaid nende legitiimsuse küsimärgi alla seadmine," selgitas ta. "Isegi kui mõjutustegevustega ei õnnestu ühte või teist kandidaati võimule tuua, siis saab valimistulemusi tervikuna pidada ebaausaks. Näiteks meil on ju aastaid püütud kahelda e-valimistes," tõi ta juba olemasolevaid näiteid mõjutusest Eestis.



Venemaa mõjutustegevust ei tunta kõikjal Euroopas võrdselt

Saate alguses tuli pikemalt juttu Euroopa ühisalgatustest mõjutustegevuse äratundmiseks, kuhu nüüd koostatav demokraatia kava ning digitaalteenustele kavandatavad valeinfo võitlemiseks mõeldud meetmed lisa toovad. Viimase hulka kuulub näiteks ka Delfi Facebooki faktikontroll.

Euroopas tunti Venemaa mõjutustegevuse ohud esmakordselt ära 2014. aastal pärast Krimmi sündmusi. Pärast seda on loodud mõned üksused, mis tegutsevad ida-suunalise desinformatsiooni äratundmisega liikmesriikides ning selle analüüsiga. Eelmisel aastal tegutseb iga Euroopa Liidu liikmesriigi valitsuse juures inimene või paar, kes mõjutustegevusega töötavad.

Kumpas ütles, et liikmesriigid pole valeinfo äratundmisel päris samal tasemel, kuid see, mis on sama, on ohutunnetus.

"Erinevates Euroopa riikides on erinev ajalugu ja poliitiline süsteem. Meil on Venemaa selgelt suurim oht, kuid näiteks Itaalia pole seda alati nii näinud," sõnas ta. Ta tõi näite, et kui Eestis enamus inimesi saavad Venemaa ohust aru, siis näiteks Hiina mõjutustegevust meil veel ära ei tunta.