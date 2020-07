KUULA SAADET | Venemaa saatkond "õnnitles" eestlasi juulivalimiste aastapäeva puhul: see tõestab, et Eesti liitus NSVL-iga vabatahtlikult

Läti ja Leedu rakendasid Dmitri Kisseljovi kanali Russia Today osas majandussanktsioonid, mis tähendab, et kanalile seati eetripiirang. Eetrist võeti maha "RT", "RT HD", "RT Arabic", "RT Spanish", "RT Documentary HD", "RT Documentary" ning "RT TV".

Eesti on mõista andnud, et selle sammu astumiseks on käimas analüüsid.

"Juhul kui Eestis see finantssanktsioon tuleb, siis ma ei ole kindel, et see lõpuni ausaks ja arusaadavaks põhjenduseks jääb. Ma ei ole sugugi veendunud, et Russia Today eetri sulgemine mingeid probleeme meil väga lahendaks," rääkis ajakirjanik Holger Roonemaa.

Nii tegutseb Eesti Sputnik edasi Facebookis ning Baltnews, millele juunis kasutuspiirang seati, postitab igapäevaselt edasi venemeelseid ja Eesti riigi osas pahatahtlikke uudiseid, kuigi majandustulu võib omanikul saamata jääda.

Venemeelsete uudiste osas üllatas sel nädalal järjekordselt Venemaa suursaatkonna Facebooki leht, kuhu postitati "õnnitlus" Eesti kõige suurema osalusaktiivsusega valimiste osas 1940. aastal. Venemaa saatkond vahendas, et valimiste toimumine tõestab, et Eesti liitus Nõukogude Liiduga vabatahtlikult.

14. ja 15. juunil 1940. aastal tõepoolest valimised toimusid, kuid seal sai sisuliselt hääletada vaid ühe erakonna kandidaatide poolt. Teised kandidaadid kas loobusid "vabatahtlikult", vahistati või kuulutati valimiskomisjonide poolt ebasobivateks.

Ebademokraatlikud valimised läksid Eesti ajalukku "juulivalimiste" nime all (1). Nende ajalooliste sündmustega manipuleerimine on osa Venemaa tänavusest kampaaniast, millega meenutatakse 75. aasta möödumist II ilmasõja lõpust (2).

Sotsiaalmeedia

Ühe sellise näitena positas mõne nädala eest Venemaa saatkonna Twitteri konto meenutuse "helgest nõukogude ajast".

Vene saatkonna Twitter

Aga peale Venemaa tuli juttu muustki. Viimastel nädalatel on Facebookis korduvalt levinud valeinfo, mis pärineb ootamatutest allikatest.

Näiteks Facebooki emade gruppides ringles möödunud nädalal pilt kiigest, kuhu olid sisse löödud tagurpidi naelad. Algne postitus ei väitnud sõnagagi, et kiik asuks Tallinnas. Ohtu näinud murelikud lapsevanemad hakkasid kiiresti jagama teadet, mis hiljem osutus valeks (3).