KUULA SAADET | Mille kohta Eesti inimesed Facebookis enim valetavad?

5. Järjekordne USA import: ving ja valed kaitsemaskide kohta (2 valeinfo postitust/narratiivi)

Viimaste kuude üks populaarsemaid postitusi vaktsiinivastaste grupis. Kodanik uhkeldab sellega, et keeldus igasuguseid kaitsevahendeid kandmast mõjutatuna maskide kohta levitatavast valeinfost.



Täna hommikul teatas Ameerika Ühendriikide suurim kinokett AMC enda kinode taasavamisest. On märgiline, et kinod ei hakka nõudma külalistelt kaitsemaskide kandmist, arvestades, kui levinud on endiselt koroonaviirus USA-s.

Kinokett põhjendab, et nad ei soovi tekitada “poliitilist poleemikat”.

California osariigi Orange’i maakonnas pidi kohalik ametnik ametist tagasi astuma, sest oli kohustuslike kaitsemaskide reegli rakendamise tõttu saanud hulgaliselt tapmisähvardusi. Tema asendaja kaotas maakonnas maski kandmise kohustuse.

Igapäevased on näited lennukist, kauplusest, baarist või muust avalikust asutusest välja visatud röökivatest klientidest, kes peavad kaitsemaski kandmist kõige suuremaks inimõiguste rikkumiseks üldse.

Ka Eestisse on üritatud kaitsemaskide hirmu importida. Levitatud on korduvalt väärat informatsiooni, mida oleme pidanud valeinfo märkega märkima (1, 2).

Mitte ainult ei väideta, et kaitsemaskid on mõttetud (ei ole), öeldakse suisa, et need on tervisele ohtlikud (ei vasta absoluutselt tõele). Ilmselt seetõttu, et kaitsemaskide kandmine on kohustuslik vaid üksikutes asutustes, ei ole imporditud maskipoleemika eriti oluliseks probleemiks muutunud. Küll on pidanud meilgi mõni asutus ilmselt bravuurikate kaitsevahenditest keelduvate klientidega siiski kokku puutuma.

*Valeinfo narratiivi all ei pea me silmas vaid üht postitust. Sama narratiivi võivad levitada kümned erinevad kasutajad ja leheküljed erinevas vormis ja sõnastuses. Nii võib üks faktikontroll ümber lükata ka arvukalt postitusi.