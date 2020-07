KUULA SAADET | Miks on Soros ideaalne vaenlane ehk kuidas vandenõuteooriaid poliitilise relvana kasutada?

On meeldiv olla teistest targem



Muidugi tavaline inimene vandenõuteooriatest mõjuvõimsa relvana ei mõtle. Paljude tarbijate jaoks on see llihtne ja süütu meelelahutus.

Semiootikateadur Madisson selgitab, et teooriad on inimesele atraktiivsed samal põhjusel, miks on seda näiteks kuulujutud ja klatš: teooriad kajastavad kuulsaid ja ülimõjukaid tegelasi ning neis on paeluv saladuslikkuse ning kõlvatusemoment.

Lisaks pakuvad vandenõuteooriad murettekitavatele sündmusele või arengutele inimlikke ja lihtsaid selgitusi. Kõige tipuks võib teoreetik tunda end priviligeerituna ning targemana enda kaaslastest, kuna tema “silmad on avatud”. See on meeldiv ja lohutav tunne.

Tavapärane arutelu konspiratsiooniteoreetikute kõlakambrites: miks meie oleme "ärkvel" ja teised mitte?

Suisa nii lohutav, et enam pole oluline ka näiline loogika.

“Korraga on võimalik uskuda ka üksteist loogilises plaanis välistavaid selgitusi. Näiteks, et koroonaviirus loodi teadlikult Wuhani laboris ning samal ajal pole viirust olemas,” ütleb Ventsel.

Kas vastuolulisi teooriaid nende jagamisel ka päriselt usutakse, on raske kindlaks teha. Igal juhul on teaduslikud uuringud kinnitanud, et teooriate levimine omab mõju teatud teatud sümbolite kohta (Bill Gates, George Soros, WHO jne) eelarvamuste loomisel. Inimene, olles lugenud arvukalt vandenõuteooriaid, seostab teatud nimed juba eos näiteks millegi kurjakuulutavaga.

“Stephan Lewandowski ja kaaslaste uuring näitab, et isegi kui teooriat tervikuna omaks ei võeta, on neil mõju üldise eliidivastaste, sealhulgas teadusevastaste, hoiakute juurutamisel,” selgitab Ventsel.

Kuidas tekkis vandenõuteooriate võidukäik?