KUULA SAADET | Infopesu propagandavõrgustikes: Eestile mõeldi välja uus natsilembeline riigikogu liige

“Kolmas Reich andis meile võimaluse vabaduseks,” väitnud parlamendisaadik Kass. “Hitler ei garanteerinud meile ainult vabadust, vaid ka kaitse kõige võimsama riigi vastu maailmas."



Esimesena tiražeeris väljamõeldud tegelase väiteid Venemaa “satiiriline” portaal Panorama.

Panorama viitab kõikide enda tekstide juures, et leheküljel avaldatud uudised kujutavad endast vaid groteskset paroodiat, mil pole reaalsusega mingit pistmist.

Süütu nali? Paraku mitte, sest ka labane vale on võimalik info kiire liikumise ajastul “puhtaks pesta” ning seda kümnetele tuhandetele inimestele tõe pähe esitada.

Kuus päeva pärast satiirilise artikli ilmumist jõudsid Raivo Kassi väljaütlemised end strateegilise kultuuri fondiks (Фонд стратегической культуры) nimetava propagandalehe fondsk.ru veergudele.

Kui Panorama esitleb end selgelt satiirilehena, siis Fondsk tutvustab end lugejatele igati ausa mõttekoja, ideede levitaja ja uudisteportaalina. Nimetame seda propagandaportaaliks, sest lehekülg on libauudiste süsteemse levitamise tõttu jäänud korduvalt silma Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma portaalile EuvsDisinfo.

Kuigi Fondski jälgijaskond pole Venemaa suuremate kanalitega võrreldes märkimisväärne (12 000 huvilist Facebookis), oli sõnum Eesti parlamendisaadiku natsi-Saksamaad ülistavast väljaütlemisest ise piisavalt lõhestav ja intrigeeriv, et see sotsiaalmeedias lendu tõuseks.

Ühe ööpäevaga levisid Raivo Kassi seisukohad venekeelsete kogukondadeni kogu maailmas, jõudes seejuures välja näiteks USA Arizona osariigi venelasi koondava Facebooki grupi või populaarse Kremli-meelse politoloogi Jevgeni Satanovski 28 000 jälgijani VKontakte portaalis.

Kuigi Fondski artiklile on klikitud napid 3000 korda, on selle järgmised tiražeerimised eri sotsiaalmeediakanalites ja blogides juba palju suurema mõjuga ja jõuavad vähemalt kümnete tuhandete silmapaarideni.





Nii “pestakse” läbi Fondsk portaali ja edasiste viidete Kassi naeruväärsed tsitaadid puhtaks igasugustest libauudise ja satiiri sildistustest. Ja lõhestav infopesu õnnestub. “Baltlased on meid alati vihanud,” kommenteerib üks VKontakte kasutaja Satanovski seinal. “Natsid on igal pool,” märgib teine. Kommentaarium paraku ei mõista, et tegu on desinformatsiooniga.

Kuna väärinfo levib paljuski välismaa kogukondades, ei tule nad selle peale, et selliseid rumalusi rääkinud riigikogu liiget pole päriselt olemas.

Kuid pärast rännakut läbi maailma propagandavõrgustiku jõuab Raivo Kassi öeldu ka tagasi Eesti vene kogukondade sotsiaalmeediasse. Mitme Eestis tegutseva propagandakanalitega (Sputnik, Baltnews jt) seotud “suunamudijate” modereeritud Facebooki gruppi Новости Эстонии levib Kassi uudis vähetuntud inforuss.info portaali kaudu.

Paraku saab siingi emotsioon võitu ratsionaalsusest ning enamik kommenteerijaid ei näri jällegi läbi, et parlamendisaadik Kassi pole olemas. Kahtlejate hinnangud mattuvad vihase kommentaarilaviini alla.

Satiir on “tõeks” moonutunud varemgi

Panorama huumori tonaalsus lääneriikide suhtes on silmatorkav. Leheküljel leiduvad libauudised Eesti kohta on lõviosas riigi ja siinsete poliitikute mainele ilmselgelt kahjulikud.

Propastopi blogile jäi kaks aastat tagasi silma, et Panorama portaalist sai alguse satiiriline libauudis, kuidas Eesti on ostnud tuhat valget lippu, et taktikaliselt Venemaale alistuda. Möödunud oktoobris levitas portaal väidet, et Eesti õhuvägi imiteeris õppustel Krimmi pommitamist.

Veidral kombel jagasid samal päeval sarnast infokildu USA lennukite kohta Vene uudisteportaalid Interfax, RIA ja Eestis tegutsev vene propagandavõrgustikku kuuluv Baltnews, millest ükski end satiiriportaalina ei tutvusta. Seega oli tol päeval väidetavas satiiriportaalis ja Venemaa nii-öelda pärismeedias leitav sisu põhimõtteliselt eristamatu.

9. mai järel kajastasime, kuidas venekeelsest satiiriportaalist tõusis lendu libauudis, et Eestis lasti õhku Sinimäe SS-sõduri monument. Sellist monumenti loomulikult ei eksisteeri ning Eesti sotsiaalmeedias levinud link viis lugeja suvalisele vähetuntud veebilehele. Kuid sõna-sõnalt sama uudis ripub üleval ka Panoramas. Käekiri, et täpselt sama sisuga “satiirilisi” artikleid jagab mitu portaali korraga, kordub samuti läbivalt.



Nagu kaks tilka vett: libauudis rahandusminister Helme kohta on saanud duubeldamist mitmes n-ö satiiriportaalis.





Teiseks jäävad silma kolme pseudonüümi taha peituva autori hämmastavad teadmised riikide kohta, mille üle nad nalja heidavad. Nii irvitatakse näiteks rahandusminister Martin Helme presidendi-kriitilisuse kui ka Tartu korruptsioonijuhtumite üle. Samasuguseid teadmisi omavad kirjutajad kõikide Euroopa Liidu riikide kohta.

EUvsDisinfo kajastas tänavu veebruaris ülalkirjeldatule sarnast infopesu juhtumit. Belgias toimuva kohta välja mõeldud Panorama libauudist jagasid mitmed Venemaa portaalid tõe pähe ning info jõudis nii välja ka Gruusia peavoolu, leides otse-eetris mainimist sealse venemeelse poliitiku poolt. Libauudis jutustas, kuidas Belgia keelab ära traditsioonilised pereväärtused.

Sarnasel kombel läks Panorama kaudu oma elu elama näiteks valeväide, et Šveits keelustas vaktsiinid.

Tunamullu läks Vene meedias levima valeväide, et Venemaa riikliku dopingusüsteemi paljastanud endine labori Grigori Rodtšenkov üritas sooritada enesetappu. See propaganda ilming sai tohutut rahvusvahelist tähelepanu, sest ilmselget libauudist levitasid kõige suuremad Venemaa peavoolumeedia kanalid. Esialgu arvati, et väärinfo algallikaks oli riiklik telekanal RT.

Aga veel kaheksa päeva enne RT-d levitas samasisulist “uudist” Panorama, mille sisu kipub Venemaa iseäralikus meediasüsteemis ikka ja jälle tõe pähe lendu tõusma.

Autorid paistavad olevat kursis, et nende uudised tõe pähe levivad. Võib-olla trollivad nad ka Venemaa meediat? Nii teevad nad enda Twitteri kontol nalja näiteks selle üle, kuidas portaali uudiseid on korduvalt tsiteerinud tuntud Rossija RTR ajakirjanik Vladimir Solovjov.

Satiir kui propagandarelv

“See on väga tüüpiline võte,” tõdeb Tartu Ülikooli semiootika vanemteadur Andreas Ventsel, kelle üheks uurimissuunaks on muuhulgas infomanipulatsioonid. “Satiir võib vabalt olla teadlik ja pahatahtlik manipulatsioon.”

Sama tõdeb infosõja uurija, sisekaitseakadeemia ja Tartu ülikooli teadur Vladimir Sazonov.

“Anekdoote, satiiri, huumorit on alati ühe propagandavõttena kasutatud, Kreml teeb seda oskuslikult.” selgitab ta.

Mõlemad lisavad aga, et kõiki satiirilehekülgi on keeruline ühe puuga lüüa. Kindlasti eksisteerib ka siirast huumorit ning Panorama tegelikke motiive tuleks veel uurida, et põhjapanevaid järeldusi teha.

“Kas aga kõiki valeuudiseid saab nimetada satiiriks? Satiir eeldab ikkagi ka huumorit. Leian, et kui tegu on ilmselge valeuudisega, siis võimegi seda julgelt nimetada valeuudiseks,” räägib Ventsel.

Ka allikate pesu, mis eeltoodud näidetest ilmneb, võib olla nii teadlik kui ka tahtmatu tegevus.

“On raske vahet teha, kas allikaid segatakse teadlikult või inimene lihtsalt ei pane tänapäeva kiires uudisvoos hekseldades tähele, et tegu on satiiriga,” tõdeb Ventsel.

“Sellist efekti võivad küll mingisugused institutsioonid teadlikult tekitada, kuid võib juhtuda ka, et mingisugusel tegevusel on juhuslikult teatud institutsioonile sobiv efekt,” selgitab ta.

Kas oled märganud eksitavat teavet,

võltsuudiseid, desinformatsiooni? Anna meie uurivale toimetusele teada!