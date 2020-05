KUULA SAADET | 9. mai Eestis läbi propagandaprisma: miks natsimonument, mida olemas pole, õhku lasti?

Üks motivaator, miks nõnda ärgitavat sisu jagada, võib olla ka raha: nimetatud portaalid torkavad silma ka tohutult hulgal reklaamide kuvamisega kasutajatele.

Märter, keda politsei "kiusab"

Mitmes Facebooki grupi läks levima samasisuline postitus erinevate kaadritega. Sotsiaalmeediagruppide taga on sama mõjuvõrgustik. Kuvatõmmis



Venekeelsete sotsiaalmeediakanalite kangelaseks ja märtriks tõusis 9. mai paiku “Surematu polgu” aktivist Sergei Tšaulin, kes üritas Facebookis levival videol jätta muljet, kuidas Eesti politsei üritab tal takistada protesteerimast; jälitab, tülitab ning konfiskeeris temalt kõige tipuks igavese tule tõrviku.

Taaskord Новости Эстонии gruppi üles riputatud segasevõitu video on kogunud kümneid tuhandeid vaatamisi ja enam kui 600 jagamist. Rauda taoti, kuni see oli kuum. Juba 9. mai varahommikul oli siinse telekanali TVNi Facebooki leheküljel intervjuu väidetava kannatanuga. Video märtri intervjuust on kogunud veel 59 000 vaatamist ja ligemale 700 jagamist. Sama uudist levitas ka portaal Baltija.eu.

Telekanali TVN üks eestvedaja on Oleg Bessedin, kes teeb siin paljudele Venemaa kanalitele kaastööd ning on püsikülaline kaitsepolitsei aastaraamatus. Tegemist on olulise infoallikaga, kes modereerib sotsiaalmeedias vähemalt viit Facebooki gruppi, millel on kokku enam kui 20 000 jälgijat.

Mõistagi olid kunagise Öise Vahtkonna aktivisti kannatused kajastatud kõigis neis gruppides, mis aitas uudise levikut mitmekordselt võimendada. Seega on sotsiaalmeedias sel infokillul jagamisi kokku tuhandete jagu ning erinevatel videotel vaatamisi ligemale 100 000.

Kesklinna politseijaoskonna juhataja Kaido Saarniit põhjendas, et aktiviste ei peetud kinni, vaid nendega vesteldi 2 + 2 reegli täitmisest, kuna ka 9. mail olid avalikud üritused, sealhulgas meeleavaldused, keelatud. Politseil oli aga sotsiaalmeediast teave, et 9. mail aktsioon oli plaanis korraldada. Samuti ei tohi tuua üritustele pürotehnikat, mistõttu konfiskeeriti ajutiselt aktivistide süütevahendi kanistrid ja tõrvikud.