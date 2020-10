KUULA | Estonia ümber ringlevad vandenõud võivad saada saatuslikuks valitsuse populaarsusele

Kelomees on pikalt olnud seotud väitlusseltsiga, teinud faktikontrolle varasemalt Eesti Päevalehele ning veel hiljuti tegi neid Postimehes. Stuudios läks arutelu kõige vastuolulisemaks just Estonia hukku puudutava koha pealt.

Sel nädalal on kõik Eesti ajalehed aidanud aktiivselt levida Estonia laevahuku vandenõudel.

"Kehv kommunikatsioon on sütitanud vandenõusid. Näiteks on hea näide Ekspressis ilmunud Tiina Jõgeda kolumn, mis tõi välja, et haurahuümber on nii palju vandenõusid just väga kehva selgitustöö tõttu paarikümne aasta eest," arvas Kelomees sellest, miks need teooriad nii massiliselt levivad.

"Kui vandenõusid levitatakse sihilikult - nagu seda teevad Venemaa ja Hiina - siis selle eesmärk on legitiimiselt võimule saanud autoriteedi õõnestamine," tõi Kelomees välja. Vandenõude levimine seab küsimuse alla valitsuse otsused ning nende õiguse.

"Estonia puhul mulle tundub, et lahendus võiks olla see [...], et meile tekib mingisugune selge tööriist ja info, et meist igaüks saaks teha neid õigeid järeldusi ise," selgitas ta. Ta tõi näite, et Estonia huku puhul võiks olla veebis tööriist, mis võimaldaks inimestel vaadata vee hulka, mis laevakehasse sisse voolas erinevate asendite ja koguste kaudu.

Aga juttu tuli muustki. Näiteks sellest, kas Eestis valetatakse vähe või palju?

"Viimasel aastakümnel on lausdemagoogitsemist ja -valetamist tulnud rohkem ette selles maailmas üldiselt leviva populismi mõjul. Väga suur osa faktivigadest ja -moonutustest tuleb ühest kitsast poliitilisest spektrist, siis tehaksegi faktikontrollijatele etteheiteid, et me oleme kallutatud," sõnas Kelomees.

Ta võrdles seda tööd jalgpalliga. Selles spordis peab kohtunik rohkem kollaseid ja punaseid kaarte jagama just agressiivsetele mängijatele.

Kelomees nentis, et Eesti poliitikud on Trumpist silmnähtavalt mõjutatud. "Kindlasti tuleb veel poliitikuid, kes käituvad nii nagu Trump, lihtsalt valetades. Neil on selleks oma kõlakamber olemas. Kui nüüd Trump kaotaks, siis mõeldaks natukene rohkem järele," arvas ta.