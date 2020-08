KUULA | Eesti on astunud suurde vaktsiinisõtta: eestlased püüavad vaktsiini krabada vähemalt 70 protsendile elanikkonnast

Eesti sõlmis sel nädalal ravimiettevõttega AstraZeneca vaktsiini eelostulepingu, mille järgi telliti Eestile nõuetekohase vaktsiini valmimisel 1 330 000 doosi vaktsiini.

See vaktsiin aga ei pruugi saabuda. Eelostulepinguid sõlmib Euroopa Komisjon kõikide lootustandvate vaktsiinitootjatega, kes suudaksid täita kaks kriteeriumi. Esiteks peaks vaktsiin kliinilistesse uuringutesse sisenema veel sel sügisel. Teiseks peaks ettevõttel olema valmidus vaktsiini toota tervele Euroopale järgmise aasta vältel.

AstraZeneca on esimene ettevõtte, millega Euroopa kokkuleppe sõlmis, kuid tõenäoliselt tehakse seda veel mitmetega. Näiteks hetkel peetakse läbirääkimisi ravimifirmadega Sanofi-GSK ning Johnson & Johnson.

Mitmete vaktsiinitootjatega peetakse korraga läbirääkimisi, et garanteerida tõhusa vaktsiini kiire turulejõudmine. Lepingu sõlmimisega võimaldatakse vaktsiinitootjatele Euroopa kulude-kirjadega vaktsiinid viia kulukasse 3. testfaasi, mis hõlmab tuhandete inimeste peal vaktsiini testimist.

Eesti riigieelarves on seekaudu tekkinud haruldane olukord, kus on teadmata, kui suurest kogukulutusest vaktsiini väljaarendamisel räägitakse.

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann selgitas, et vaktsiin püütakse hankida 70 protsendile Eesti elanikkonnast (20% riskirühmad ning pool elanikkonnast). "Kui paljude ja milliste eelostulepingutega Eesti ühineb ja kui palju COVID-19 vaktsiinidoose me lõpuks ostame, on praegu raske öelda. Seetõttu ei saa me ka seda öelda, kui suureks kujuneb kogu kulu Eesti riigile COVID-19 vaktsiinide hankimiseks," sõnas Laarmann.

Eesti esimese lepingu maksumus on konfidentsiaalne, kuid tõenäoliselt jääb see mõne miljoni euro kanti. Siiski nõutakse see summa Eestilt välja alles siis, kui AstraZeneca vaktsiin toimib. Nimelt on

Euroopa Komisjon planeerinud ravimite väljaarendamisesse investeerida 1,6 miljardit eurot, mille eest 3. faasi katseid läbi viia.

Kuigi oluline aspekt vaktsiinitootjate valimisel on võimekus toota vaktsiini kiiresti, võetakse arvesse kindlasti ka ohutust. Lisaks on komisjoni jaoks oluline, et ravimitootja koostöö EL-i asutustega oleks tõhus, kasutusel oleks mitmesugused tehnoloogiad, tootja on võimeline tootma ning tarnima vaktsiini kõikidele liikmesriikidele.