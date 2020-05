Kuidas Kreml ja vandenõuteoreetikud koroonakriisis ühise löögirusika moodustasid

Stano lisab, et tihti on väga raske mõista, kas valeinfo pärinebki Venemaalt või on võetud kontekst mujalt ning seda ise võimendama asutud.

"Me näeme ka seda, et Kremli-meelne väärinfo, mida sihitakse rahvusvahelisele publikule, erineb suuresti sellest infost, mida antakse edasi kohalikele," tõdeb ta.

"Venemaa taktika pole kuidagi muutunud, kuid oleme märganud, et selline tegevus on olnud pandeemia ajal inimeste ärevuse tõttu tavapärasest viljakam,” analüüsib Víchová.

Näeme aina enam, kuidas ka siinsed vakstiinivastased kasutavad viidetena venekeelset sisu ning usaldust peaks andma väidetele viidete ametlikkus (nt: riiklik meedia).

Vaktsiinivastased leiavad mõttekaaslasi Venemaa meediast.





Sisuliselt iga Delfi faktikontrollitud valeväite kohta võib leida vasteid ka Venemaa nii-öelda propagandakanalitest.

Rahutus, suisa protestiaktsioonid raputavad läänemaailma ja kõigutavad ühiskondade tasakaalu. Ameerika Ühendriikides on liikumispiirangute vastased protestid vast elujõulisemadki kui mujal maailmas ning koroonaviirusega seotud debatt aina politiseerub. Selline keskkond on ideaalne vundament infooperatsioonidele.

“Neid proteste nähes mõtlesin esimese asjana, kui kerge oleks venelastel või kellelgi teisel selles olukorras meiega manipuleerida,” rääkis USA esindajatekoja luurekomitee endine personalidirektor Michael Allen Business Insiderile.

“Kasutatakse ära olemasolevaid lõhesid ühiskonnas. Kui on selge, et mingi lõhestav grupp kogub tuure, on huvi sinna ka sekkuda,” ütleb Dmitri Teperik kaitseuuringute keskusest.

“Mõjuagentide eesmärk on võimendada ebakõlasid, et luua suuremat kaost. Luua vastuolusid ametliku ja mitteametliku vahel, et tekitada inimestes umbusku enda valitsuse suhtes,” selgitab Víchová.