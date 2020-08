Kohus Kremli rahastatud venekeelsete koolide esindajatele: riik ei pea venekeelseid koole ülal pidama, sest teil nii mugavam on

Tallinna halduskohtu esindaja Annika Vilu vahendas, et venekeelse Keila Põhikooli lapsevanemad pöördusid kohtusse Keila linnavolikogu otsuse ümberpööramiseks, mis näeb ette venekeelse Keila Põhikooli järk-järgulist liitmist Keila Kooliga.

Linna plaani järgi ei avata tänavu sügisel venekeelses koolis 1. klassi, ülejäänud klassid saavad aegamööda kooli lõpetada.

Kohus leidis, et ärakuulamise põhimõtet pole rikutud pelgalt seetõttu, et venekeelse kooli esindajatele ei meeldi linna plaan.

Kohus leidis, et Keila linn pole rikkunud hea halduse põhimõtteid, sest omavalitsuste esindajatel on õigus võtta vastu ka vastuolulisi otsuseid. Leiti, et linna ülesanne pole pidada üleval venekeelset kooli, sest ümbritsevate valdade elanikud seda mugavaks peavad.

Samuti täitis Keila seadusest tulenevaid kohustusi, mis näevad ette kooli hoolekogu ning õpilasesinduse arvamuse ärakuulamist. Seejuures selgub linna dokumendiregistrist, et linnavõim saatis venekeelse kooli esindajatele korduvalt meeldetuletusi, et see arvamus esitada.

“Olukorras, kus koolivõrk vajab täiendavaid rahalisi vahendeid, on kohalikul omavalitsusel õigus ja kohustus kaaluda, kuidas tagada optimaalne ressursside kasutamine. Kohtule ei nähtunud, et Keila linn oleks teinud meelevaldse otsuse, kui otsustas ühendada Keila Põhikooli Keila Kooliga.”

Kohtusse pöördusid MTÜ Vene Kool Eestis ning Eesti Ühendatud Vasakpartei esindajad Mtsislav Rusakov ning Oksana Post. Post kuulus ka Keila Põhikooli hoolekogusse.

Hoolekogu esitas linnale seisukoha, milles seis, et vanemad on liitmisele kategooriliselt vastu. Leiti, et kuna uues ühendkoolis puuduvad venekeelsed spetsialistid, siis võib üleminek tekitada lastele raskusi.

Tallinna linnaleht kajastas, et neid lapsi, kes nüüd Keilas venekeelse kooli asemel eestikeelsesse suunatakse on paar tükki.

Keila nüüd "Russenfrei"

Teema korjas üles kremlimeelne meedia. Näiteks kirjutati, et Keila linn sai edukalt "Russenfreiks" kui sulges viimase sealse ainsa venekeelse kooli (1). Venemaal tegutsevad portaalid pidasid seda poliitiliselt ajendatud otsuseks, millega Eesti rikub rahvusvahelisi norme.