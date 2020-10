Katkeid raamatust “Putini trollid”: Louis Freeh poolt esindatud firma oli lihtlabane Kremli käepikendus

Peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Martin Helme on öelnud riigikogu ees, et Eestit rahapesu asjades esindava advokaadi Louis Freeh seosed Venemaaga jäävad minevikku.

Ratas ütles riigikogu puldist, et Freeh’l on “varasemalt olnud sidemeid Venemaaga”; Helme kostis, et advokaadil “on mitme aasta eest olnud sidemeid Venemaaga, mida enam ei ole”.

Huvitaval kombel Freeh ise ei eita, et tema seosed Kremliga on igati asjakohased preagugi.

“Ma näiteks tunnen Venemaa peaprokuröri ja tunnen kohalikke järelevalveametkondi,” kostis ta intervjuus telesaatele “Kuuuurija”.

Tuleb välja, et tema meelest peaks Eesti küsima Kremlilt rahapesu asjades abi.

“Koostöö venelastega võib olla tegelikult Eestile antud juhtumis väga kasulik. Meie eesmärk on paluda neilt otsest abi ja ma usun, et mul on piisavalt reputatsiooni, et neilt seda küsida.”

Kuidas sellist reputatsiooni saavutada?

Aasta on 2016. Moskva. Ühe laua taga istuvad Louis Freeh, toonane Venemaa peaprokurör Juri Tšaika, Venemaa abipeaprokurör, ettevõtte Prevezon omaniku Deniss Katsõvi isa Pjotr Katsõv, salapärane kunstikoguja Imre Pakh ja Freeh’ ettevõtte abidirektor.

“Prevezoni rahapesu ja Magnitski juhtum peab saama lahendatud. Sa pead tegema selles küsimuses koostööd Natalia Veselnitskajaga. Ta on üks meie seast,” kostetakse Freeh’le.

Et mõista, miks on see ühe laua taga istunud seltskond äärmiselt märgiline, tasub lugeda Jessikka Aro raamatut “Putini trollid”.

Raamatust selgub nimelt, et tegu on… Putini trollidega.

USA senati luurekomisjoni raport näitab koostööd Louis Freeh ja Putini trollide vahel.

Freeh kohtumine 2016. aastal Prevezoni esindaja ja Vene riigiametnikega jääb samasse aega, kui USA ja Venemaa vahel käis justkui räpane külm sõda.

Eri osapooled kasutasid alatuid võtteid, laimu ja muidugi USA advokaate ja lobiste.

Põhjus? Mis muu kui seesama kurikuulus rahapesu, mille tõttu Freeh nüüd Eestile hüvitist välja võitleb.

USA plaanis toona võtta vastu nii-öelda Magnitski akti. See on rahapesuskandaalidest tekkinud USA seadus, mis pani Kremliga seotud oligarhid sanktsioonide alla.

Freeh toonased koostööpartnerid osalesid aga lobikampaanias, et seda mingi hinna eest ei juhtuks.

Näiteks proovisid nad kasutada kõikvõimalikke meetodeid, et seaduse arhitekti, USA ärimeest Bill Browderi (kes on esitanud Eestis nii Danske kui Swedbanki kuriteoteated) mainet kahtluse alla seada.

Pole ka ime, kui Bill Browder ütleb Freeh kohta: “Olin päris üllatunud, kui kuulsin, et nad küll palkasid advokaadibüroo, kuid sellise, mis tegutseb teisel poolel. Ja päriselt teisel poolel.”

Katkend raamatust “Putini trollid”: [---]

Hilisemad uuringud on näidanud, et HRAGI rajas venelane Deniss Katsõv, kes sai kasu Hermitage’ilt petetud rahast. Katsõvi advokaat Natalia Veselnitskaja esines omakorda vähemalt korra organisatsiooni esindajada.

[---]

Detsembris 2017 määrati eriuurija Robert F. Mueller uurima HRAGI tegevust. Ka uudisteagentuur Bloomberg uuris organisatsiooni rahastust ja sai teada, et Deniss Katsõv on annetanud fondile 150 000 dollarit ning suutnud panna ka mitu Vene äritegelast annetama tähelepanuväärseid summasid. Mõjutuskampaanias osales juriste, lobiste ja meediaettevõtteid, kes võtsid ühendust seaduseandjatega ja proovisid kallutada neid hääletama seaduse vastu või Magnitski nime kõrvaldamise poolt.Kampaaniat juhtis Washingtonis asutatud organisatsioon Human Rights Accountability Global Initiative, lühendatult HRAGI. Lobiorganisatsioon oli registreeritud samal aastal, veebruaris 2016. Selle eesmärk oli vahetuskaup: kui Magnitski-seadus tühistatakse, võivad Ameerika pered tagasi saada Vene laste adopteerimise õiguse.

Freeh sai edukalt hakkama ülesandega, mille Vene prokurörid talle andsid. Freeh nõustamisel läks USA prokuratuur Prevezoniga kokkuleppele ning rahapesusüüdistus, mis puudutas ka mõne miljoni dollari osas Eesti Danske panka, lõpetati.

Prevezon ei ole seejuures iga suvaline klient või tavaline ettevõte.

Aro raamatust selgub, et see oli lihtlabane Kremli käepikendus.

Venemaa huvides lobitegevuse arhitektid olidki eelkõige Prevezon, selle omanik Deniss Katsõv, tema isa Pjotr ning nende advokaat Natalja Veselnitskaja.

Raamat kirjeldab näiteks, kuidas toonane Venemaa peaprokurör Juri Tšaika andis USA kongressman Dana Rohrabacherile Moskvas üle Magnitski seadust lobistanud Bill Browderit laimava materjali eesmärgiga Browderi usaldusväärsus kahtluse alla seada ning seadusest lahti saada.

Veel mainib raamat, kuidas Deniss Katsõv rahastas lobiüritust Washingtonis, kus näidati propagandafilmi, mis “paljastab” Browderi pättused Venemaal.

Katkend raamatust “Putini trollid”: Ühendriikide pealinna südames korraldati operatsioon, mille eesmärk oli takistada USA seaduse vastuvõtmist ja mille arve maksis kinni Deniss Katsõv, kes oli pesnud Vene maksumaksjatelt varastatud raha. [---] Natalia Veselnitskaja ja Katsõvi firma Prevezon olid palganud kampaanias osalema ka Ameerika juriste, suhtekorraldajaid ja endiseid, sügavalt võrgustunud ajakirjanikke.

Nende ülesanne oli levitada kongressis ja meedias valeteavet nii Browderi kui ka Magnitski kohta.

Kui USA prokuratuur Prevezonile rahapesus süüdistuse esitas, palkas Prevezon ühe USA advokaadibüroo. Büroo palkas omakorda USA endise ajakirjaniku Glenn Simpsoni erafirma Fusion GPS-i taas Magnitski ja Browderi kohta komprat otsima.

Katkend raamatust “Putini trollid”: Kuulamine õiguskomisjonis kinnitas kaht asja. Simpsonile oli makstud selle eest, et ta otsis professionaalselt ja süstemaatiliselt materjali, mis seaks Browderi kahtluse alla. Simpsonile maksis palka sama advokaadibüroo, mis kaitses Deniss Katsõvile kuuluvat miljonite dollarite rahapesuprotsessiga seotud Prevezoni. [---] Simpson rääkis, et ei teadnud Deniss Katsõvi tausta, ammugi mitte seda, kes on tema isa Pjotr Katsõv.

Venelaste ja Prevezoni lobi ei läinud läbi. Magnitski akt võeti vastu. Kuid aasta hiljem, 2017. aastal tõusis Veselnitskaja USA avalikkuse ette väga jõuliselt. USA ajalehed kirjutasid, kuidas tema tiim kohtus enne valimisi Donald Trumpi kampaaniameeskonnaga, kus lubati Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat materjali.

Veselnitskaja kasutas avalikku tähelepanu ära. Esines hea meelega televisioonis, andis intervjuusid. Kõigis neis ta nii muu seas seadis ta kahtluse alla Magnitski akti ja Browderi rahapesuvastast võitlust.

Katkend raamatust “Putini trollid”: Veselnitskaja tunnistas üllatuslikult, et tegutses ka Vene riigiprokuröri informaatorina. Aastal 2015 oli ta saatnud Venemaa prokurörile ja uurijatele “teavet Browderi miljardilistest tuludest ning kuritegelikust tegevusest”. [---] Veselnitskaja lisas oma avaldusele ka välispoliitilise kihi: tema sõnul mõjutab Magnitski-seadus negatiivselt USA ja Venemaa suhteid.

*** Katkend raamatust “Putini trollid”: Ahmetšin väitis, et ei esindanud Deniss Katsõvit või Prevezoni. Küsitlejad aga olid saanud enda kätte Bloombergi ajakirjanike e-kirju, millest ilmnes, et Ahmetšin vastutas Deniss Katsõvi ja Prevezoni meediasuhtluse eest.

[---]

Ahmetšin eitas kõiki ametialaseid seoseid Vene võimudega. Tema jutust selgus siiski, et ta kohtus 2016. aastal Deniss Katsõvi sünnipäeval riigiprokurör Juri Tšaikaga. Deniss Katsõvi kohta ütles, et tegemist on toreda inimesega. Veel üks keskne kuju Vene mõjutustegevuses USA-s oli lobist Vene-Ühendriikide kaksikkodakondsusega Rinat Ahmetšin. Tõeline mõjuagent. Temalgi oli otsene seos Kremli lobi kui ka Prevezoniga. *** Aro raamat kordab ka paljusid väiteid, mida kajastab ka USA senati luurekomisjoni raport, millest oleme samuti varasemalt kirjutanud , kuna Freeh isikut Vene mõjutustegevust analüüsiv raport tugevalt puudutab.

Veselnitskaja sai 2019. aastal süüdistuse õigusmõistmise takistamises, kuna oli esitanud kohtule Katsõvi süüst puhastava raporti, mille oli paberite järgi koostanud Vene peaprokurör Juri Tšaika. Tegelikult oli see dokument võlts.

Ilmselt ei näita ta süüdistuse kartuses enda nägu USA-s enam kunagi ning redutab Venemaal.

Mis siis seob Eestis aset leidnud rahapesu Vene huvide ja Prevezoniga?

Just Venemaalt varastatud ja Läänes pestud raha kasutati Kremli-meelse poliitika mõjutamiseks väljaspool Venemaa piire, sealhulgas USA-s. Sellist lobitegevust viis läbi ka Prevezon.

Intervjuud Jessikka Aroga saab lugeda Eesti Päevalehe nädalalõpulehest LP.



