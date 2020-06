Ekspert hoiatab: koroonaviiruse teine laine toob kaasa veel hoogsamad vandenõud ja valeinfo

Eesti kõige populaarsemas rahvameditsiini grupis saabus absoluutne statistiline lagi aprilli keskel, mil seebiveega ninapuhastuse soovituski avaldati. Kuigi grupi moderaatorid nentisid sellele järgnenud postituses, et teevad pidevat tööd grupi haldamisel, et sinna valeinfot ei jõuaks, siis muude tegemiste kõrvalt jõudis kahtlustäratava sisuga ideid gruppi hiljemgi. Veel mai lõpus uusi rekordeid püsitavas grupis levis üleskutse 2+2 reeglist mitte kinni pidada ja maskide kandmisest loobuda.

Vaktsiinivastased said hoogu juurde

Ka ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimete Facebooki grupp, mis on aastaid ühendanud vaktsiinivastaseid sissisõdalasi, kasvas jõudsalt. Kolme aasta vältel endale 9000 jälgijat kogunud grupp sai eriolukorraga juurde tuhat kaasamõtlejat. Kui rahvameditsiinist toe otsimine on eestlastele juba traditsiooniliselt loomupärane, siis vaktsiinide vastu pimesi võitlemine juba kangem tegu. Just nendest gruppidest levisid laiema rahvahulgani sõnavõtud nagu oleks koroonaviirus välja mõeldud inimpopulatsiooni kontrollimiseks või et maskid on mõeldud mitte koroonaviiruse, vaid sõnavabaduse piiramiseks.

Grupid, mille fookus oli seni suunatud vaimsuse arengule ning mõttejõuga haiguste ravimisele, said samuti tuule tiibasse. Keskmiselt kasvas ühe postituse levi kaks korda, kuid trend näitab, et juuli alguseks see vähenes. Suurima leviga postitused puudutasid ravimitootjate väidetavat kavatsust lapsi tappa, kristlike maailmaväärtuste olulisust ning taaskord vaktsiine - nimelt vandenõuteooriat, et seagripp mõeldi ravimitööstuse poolt välja.