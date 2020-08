Eesti ujus vastuvoolu: Russia Todayle ei seatud eetripiiranguid

Mõlema riigi otsuse mõistis rahvusvaheline pressivabaduse indeksit koostav ühendus Piirideta Reporterid (RSF) hukka. RSF tõi välja, et otsus on majandussanktsioonide väärkasutamine ning piirab sõnavabadust. RSF hinnangul on meediapiirangute seadmine juriidiliselt libe tee, mis pole parim viis vene propaganda vastu võitlemiseks.

Sarnasel põhjendusel kukkus tänavu Eesti ka pressivabaduse indeksis kolme koha võrra. RSF tõi kevadel välja, et Sputniku sulgemine piirab Eesti meediaruumi ning Kisseljovi suhtes peaks kehtestama teistsugused sanktsioonid, mis ei hõlma kanalite sulgemist.

RT kuulub rahvusvahelisse ringhäälingute liitu (AIB), kuhu kuuluvad veel näiteks BBC, Aljazeera, Bloomberg. RT kasutas oma kuuluvust liitu ära, levitades liidu nimel infot, nagu oleks Läti otsus juriidiliselt ebakorrektne ning Dmitri Kisseljov pole üleüldse RT-ga seotudki. Tuuakse välja, et Läti on teinud tõlkevea võrdustades Russia Today ning Rossija Segodnja.

See aga ei vasta tõele. Inglise- (ja muukeelne) RT on välja kasvanud RIA Novostist, mis kuulub omakorda Rossija Segodnjale. Rossija Segodnja on RT emaorganisatsioon, mida juhib Kisseljov.

