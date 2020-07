Eesti kaalub Kremli propagandakanalile eetrikeelu seadmist

Uue eetrikeeldu seadmise taga on Euroopa Komisjoni poolt juuni keskel antud hinnang, millega euroliit osundas, et Läti senised meediakeelud finantssanktsioonide rakendamiseks on olnud põhjendatud. See sunnib ka Eestit oma sanktsioonipoliitikat üle vaatama.

Lisaks Lätile jõudis suunis ka Leedu ja Eesti välisministeeriumidesse. Leedu on juba avalikult andnud mõista, et plaanivad Lätiga valida sama tee.

Nimelt otsusas Läti möödunud nädalal võtta eetrist maha inglisekeelse telekanali Russia Today ning selle neli sõsarkanalit, mis kuuluvad Dmitri Kisseljovile. Kisseljov kuulub Euroopa poolt sanktsioneeritud isikute nimekirja ebaseadusliku tegevuse tõttu Krimmis ja Ida-Ukrainas.

See pole aga Lätis esimene eetrikeeld. Möödunud sügisel piirati Putini lähikondse Juri Kovaltšuki telekanalite levikut riigis. Nimelt sai novembris eetrikeelu kümme Kremli-meelset kanalit.

Kanalite keelustamisel andis Läti elektroonilise massiteabe edastamise nõukogu (NEPLP) teada, et RT ning sellega seotud kanalid on Kisseljovi kontrolli all ning neis kanalites püütakse pidevalt näidata Lätit kui läbikukkunud riiki.

Eestlased on vene reaktsiooni osas ettevaatlikud

Välisminister Urmas Reinsalu ütles Delfile, et kiidab heaks lätlaste tegevuse, kuid Eestis samalaadse sammu astumiseks viiakse läbi analüüs, mis kinnitaks, et finantssanktsioonide elluviimiseks on kanalite piiramine õige samm. Ta rõhutas, et jutt käib vaid nendest kremlimeelsetest kanalitest, mille kasusaajate nimed leiab sanktsioneeritud isikute nimekirjast, mitte igasuguse venekeelse meedia piiramisest.

Analüüs pole aga midagi uut, sellega tegeleti juba eelmise aasta suvel. Eelmise aasta sügisel jõuti valitsusasutuste koostöö tulemusena piirangute seadmiseni Sputnikule. Sputnik kuulub Rossija Segondja kanalite hulka, mida omakorda juhib juba tuttav Kisseljov.

Ettekirjutuse Sputniku tegevust piirata tegi Rahapesu Andmebüroo (RAB) just sanktsioonide tõttu. Leiti, et Sputniku ning sellega seotud kontode kaudu on sanktsioneeritud isik teeninud majandustulu. Piirangu alusel külmutati Sputniku Eesti büroo varad. Pangad ja teised krediidiasutused, mis olid seotud Rossija Segodnja hallatava Sputniku kontodega piirasid võimalusi tegevuse jätkamiseks.