Eesti asus piirama Rossija Segodnja levikut veebis

Käsutuskeeld tähendab, et domeeniga ei saa teha juriidilisi toiminguid. Näiteks ei saa domeeni anda üle või müüa uuele isikule ning seeläbi selle kaudu raha teenida. See ei tähenda, et ligipääs portaalidele oleks internetikasutajatele takistatud. Käsutuskeeld seati domeenidele juuni keskel.

Rahapesu Andmebüroo (RAB) juht Madis Reimand sõnas, et EISA palus RAB-ilt nõu, kuidas rahvusvahelisi finantssanktsioone Rossija Segodnja osas rakendada. "RAB-i hinnangul on domeeni käsutamise toiminigute piiramine kohane meede ning see tagab sanktsiooni rakendamise majandusressursi külmutamiseks," kommenteeris Reimand Propastopile.

Rossija Segondja peadirektor Dmitri Kisseljov nimi seisab Euroopa liidu personaalsete sanktsioonide nimekirjas, sest ta on seotud Krimmi annekteerimisega ning Venemaa sõjalise tegevusega Ida-Ukrainas alates 2014. aastast.

