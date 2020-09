Allveelaev või valaskala? Estonia on nagu Titanic, millega seotud vandenõud ei saa otsa ka saja aasta pärast

Neile, kes usuvad, et riik on teadlikult midagi aastakümneid varjanud, kostis riigikantselei strateegilise kommunikatsiooni nõunik Kersti Luha, et Eestis on inimesed vabad oma uskumusi väljendama, kuid kahtluse korral peaks oma allikaid kontrollima.

"Kui mingi teave tekitab kõrgendatud emotsioone, on juba see iseenesest märguanne, et info väärib taustakontrolli või lisainfo kogumist. Praegu teada olev ametlik info parvlaev Estonia kohta on, et Discoveryl avalikuks tehtud dokumentaalsarjas on ilmnenud uued asjaolud," sõnas ta.

Madissoni ja Ventsli sõnul tegutsevad riigid alati, et takistada vandenõude tõekssaamist (vt infokasti) püüdes ennetada terrorirünnakuid või atentaate.

"Riik peaks reageerima vandenõuteooriatele, mis õõnestavad ühiskonna sidusust või inimeste usaldust tõenduspõhiste seletuste vastu. Kuid kindlasti mitte vandenõuteooriaid ära keelates või häbimärgistades, sest see võib kaasa tuua trotsi ja vandenõu-uskumuste süvenemise. Palju tulemuslikum on seda teha kriitilist meediatarbimist edendades."

Uurijate sõnul peaks vandenõuteooriatest rääkima rohkem koolides, kus võiks õpilastele süstemaatiliselt tutvustada infomõjutustegevusi, selle ohte ja selle tuvastamist.

"See on põhjendatud ja vajalik, kuna uurimused on näidanud seoseid vandenõuteooriate tarbimise ja maailmavaatelise radikaliseerumise vahel ja ka vandenõuteooriate tarbimise ja poolehoiu kasvamise vahel populistlikele poliitilistele liikumistele," lõpetasid nad.