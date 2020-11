20 VALEVÄIDET | Helmed, Madison ja Vooglaid USA valimistest – küüniline valetamine ja naeruväärsed vandenõuteooriad

“Ameerikas otsustavad valimistulemuse üle meediakanalid,” ütles Martin Helme. Kuigi vastab tõele, et USA-s ei ole Eesti valimiskomisjonile sarnaste volitustega keskset organit, ei ole meediakanalid valimistulemuste üle “otsustajateks”. Meediakanalid koguvad valimistulemuste kohta andmeid osariikidest ning söödavad need statistilistesse mudelitesse, mille koostajateks on toimetusest eraldiseisvalt tegutsevad töörühmad.

Tavapäraseks standardiks kandidaadi ühes või teises osariigis “võitjaks kuulutamisel” on olukord, kus statistiline mudel näitab olemasolevate andmete põhjal 99,5 protsendi suurust tõenäosust, et üks või teine kandidaat võidab sõltumata kandidaatide vahekorrast veel lugemata häälte osas. Eriti tähtsate osariikide puhul on lävend kõrgemgi. Osariikides, kus tulemus on napp, hoiduvad meediakanalid üldse võitja väljakuulutamisest. Sel juhul oodatakse tulemuste ametliku kinnitamiseni osariikide poolt. Näiteks on praeguseni välja kuulutamata tulemused Põhja-Carolinas, Georgias, Arizonas ja isegi Alaskal, kuigi Trumpi võit viimases on üsna kindel. Vale 3.

Martin Helme toob “võltsingute” näiteks Michigani ja Wisconsini osariigid. Michigani puhul: “Peaaegu kõik hääled olid loetud, Trump oli ees saja tuhande häälega.” Väide on vale. Hetkel, mil eeskätt valimispäeval antud hääled näitasid Trumpi niivõrd suurt edu (enne posti teel antud häälte ülelugemist), oli veel sadu tuhandeid hääli lugemata. Vale 4.

Madison: “Samal ajal on olemas palju videotõendeid sellest, kuidas vabariiklased on üritanud minna jaoskondadesse valimisi jälgima.” Seda väidet korrutavad ka paljud Trumpi toetajad, aga see on lihtsalt vale, nagu on kirjutanud Forbes ja paljud teised väljaanded. Tegemist on väljamõeldisega. Vale 5.