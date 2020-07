XXL-ist L-iks: meetod, kuidas vabaneda ülekaalust trenni tegemata ja nälgimata

Üks vapustavamaid tulemusi – Vlad vabanes 37 liigsest kilost ja on valmis innustama teisigi kauniteks muutusteks. Intervjuust saad teada, milline oli selle mehe teekond unistuste kehani.

Milline oli sinu varasem salenemiskogemus?

Olen alati olnud ümar. Ma ei olnud varem proovinudki saleneda, sest arvasin, et see ei ole lihtsalt võimalik. Olen kogu elu olnud tohutu magusasõber, sõin igasuguseid saiakesi ja koogikesi. (Naerab.) Toitusin ebatervislikult, ainult kaks korda päevas, seejuures sõin tohutuid portse just hilja õhtuti. Niimoodi ülesöönult läksin ka magama. Loomulikult minu kehakaal ainult kasvas.

Kust tuli sinu motivatsioon saleneda just nüüd?

Peale selle, et kaalusin juba 130 kilo ja nägin kohutav välja, halvenes oluliselt minu tervis. Pärast järjekordset haigestumist ja antibiootikumide kuuri ütles mu perearst selgelt, et kõigi nende probleemide põhjus on just ülekaal ja kui ma samamoodi jätkan, lõpeb kõik väga kurvalt. See oli viimane tilk karikasse. Otsustasin hakata tegutsema ning leida endale kerge ja tervisliku dieedi, mis ei sunni nälgima.

Kuidas sul õnnestus Stockholmi dieedist kinni pidada?

Ma ei oodanud midagi ja hakkasin kohe dieeti pidama, kui kava kätte sain. Dieediga alustamine oli lihtne, sest minu toitumiskavas oli kõik ette öeldud ja midagi võimatut seal ei olnud. Esimesed päevad olid muidugi raskemad, sest toitusin teisiti, kui olin harjunud, ent nälga ei tundnud ma kunagi. Organism harjus paari päevaga ära ja kohe üllatas mind ka esimene tulemus – olin kuus kilo alla võtnud.

Mitu kilo sa oled kokku alla võtnud?

Dieedi algusest kuni tänase päevani olen vabanenud 37 kilost.

Räägi veel, kuidas on muutunud sinu elu pärast dieeti.

Alustame sellest, et pärast dieeti ei ole ma enam haigeks jäänud. Dieet mõjub väga hästi – olen unustanud seljavalud, mis vaevasid mind juba 12 aastat. Läbisin spetsiaalselt ka arstliku kontrolli. Te oleksite pidanud nägema minu perearsti nägu, kui ta nägi minu suurepäraseid analüüsitulemusi! (Naerab.) Ta ütles, et minu tervis on nüüd selline nagu noorukil. Ma kannan neli numbrit väiksemaid riideid ja näen lõpuks ometi välja nagu normaalne mees.

Kas sa soovitaksid ka teistel inimestel Stockholmi dieeti proovida?

Jah, kindlasti! Kõigile, kellel on probleeme ülekaaluga, soovitan ainult Stockholmi dieeti! Proovige, te satute vaimustusse!

