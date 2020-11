Virtuaalsed jõulud parimate maitsete seltsis

Loomulikult ei asenda näost näkku juttu ja füüsiliselt kokku kõlavaid pokaale mitte miski. Pisut aga kergendab olukorda asjaolu, et Bestwine’i e-poest on võimalik tellida nii endale kui ka oma sõpradele, kolleegidele ja perele kinkepakid, lasta need kohale toimetada ning pidu võib geograafilisest diapasoonist hoolimata alata.

Jõulud tulevad tänavu pisut teisiti kui varasematel aastatel. Kuid ka praegune olukord ei tohiks takistada inimestel üheskoos aega veetmast, hästi söömast ja nautimast kõike seda, mis ühe tõelise Eesti jõuluga koos käib: ehitud kuusk, laulud, kingid, ühine pikk laud, lõbus vestlus ja hubane koosolemine.

Lihtsalt kokku tuleb saada virtuaalselt, helkivate ekraanide vahendusel ja turvaliselt – võib lausa öelda, et korraga saab ühte tuppa kokku palju kuuski, erinevaid toite ja laule. Eks see on alguses võõrastav, kuid ega head pidu saa pandeemia tõttu pidamata jätta. Et need „kohtumised” oleksid aga sama maitsekad nagu alati, siis selleks on veinipood Bestwine pannud kokku imelised kinkepakid. Uurime lähemalt, mis neist leida on!

Kogu pidevalt muutuva olustiku valguses võib juhtuda, et ei ole jaksu võtta ette käik lähimasse kauplusse, et varustada ennast hea ja paremaga. Siin, nagu öeldakse, tõttabki appi veinipood, mis on valikud teie eest ette ära teinud, valiku suupisteid koos veiniga kenasti pakki pununud ja toob selle paki heal meelel ka teile koju kätte. Miks nii? Sest pole midagi kurvemat kui tühi pokaal või alles riiulil seisev serviis. Bestwine’i kinkepakkidega on võimalik lihtsasti oma lähedastele rõõmu teha ja jagada nendega häid maitseid kogu maailma gastronoomiast.

Jõulupidu kolleegide, sõprade või naabritega

Loomulikult ei asenda näost näkku juttu ja füüsiliselt kokku kõlavaid pokaale mitte miski. Pisut aga kergendab olukorda asjaolu, et Bestwine’i e-poest on võimalik tellida nii endale kui ka oma sõpradele, kolleegidele ja perele kinkepakid, lasta need kohale toimetada ning pidu võib geograafilisest diapasoonist hoolimata alata. Idee virtuaalselt korraldatavatest pidudest ei ole ju enam mingi uudis, sest me kõik oleme osalenud Zoomi, Teamsi, Skype’i või mõnel muul koosviibimisel. Ning peab tunnistama, et pole neil viga midagi.

Selleks aga, et saaks keskenduda piduliste tehniliste murede lahendamisele – ikka on keegi, kellel ei tööta mikrofon või kaamera õigesti, keegi, kes ei oska endale pilti teistest pidulistest üle ekraani venitada –, ongi hea võimalus teha valik Bestwine’i e-poes olevate kinkepakkide seast ja oodata muretult kulleri saabumist. Ning mis tuleb kindlasti ära märkida, on see, et neisse kinkepakkidesse on leidnud tee vaid parima kvaliteediga suupisted: kreekerid, juustud, singid, määrded, moosid ja loomulikult veinid.

Niisiis … ärge muretsege, et ei saa kohtuda kõigiga näost näkku. Tutvuge Bestwine’i kodulehel nende koostatud jõulupakkidega lähemalt ning saate oma kolleegide, sõprade, naabrite ja kaugemal paiknevate pereliikmetega plaanis olnud kohtumised maitsvalt ära pidada.

Alkoholivaba mulliveini oled maitsnud?

Võib-olla suurim uudis tuleb nüüd: alati ei pea pidu pidama koos alkoholiga! Bestwine on pannud kokku äärmiselt põneva kinkepaki alkoholivabast vahuveinist ja veini juurde imeliselt sobivatest suupistetest. Kinkepakk, mis on täis üllatusi.

Täpsemalt on jõulupakis peidus Les Cocottes’i alkoholivaba vahuvein „Chardonnay” viinamarjast, mis on suurepärane alternatiiv neile, kes soovivad juua hoopis kvaliteetset alkoholivaba jooki. Vahuvein võrgutab maitsemeeli oma peene ja delikaatse mullireaga, mida tõstab vaatamisel veelgi esile veini kirgas helekollane värv. Pokaaliäärelt tungivad ninna lopsakad troopilised viljad, nagu virsik ja litši, ning neile lisab veelgi sügavust värskete lillede aroom.

Bestwine pani veini kinkepakki koos Fior di Tartufo lambapiimast trühvlimaitselise juustu, kergelt vürtsika del Casale bruschetta-kreemi ja Taralli kreekeritega. Läbimõeldud maitsed, mis sobivad kokku ja annavaad veinile täiesti uue maitsesügavuse. Uskuge, et mitte mingil juhul ei hakka te igatsema taga mõnda teist veini. Elamus on garanteeritud!

Kuidas pidada virtuaalset jõulupidu?

Kuigi oleme pidanud kevadel juba ühe sarnase olukorra läbi elama, siis tuletame ikkagi meelde – või anname nõu, istutame seemne –, kuidas ühte põnevat ja meeldejäävat virtuaalpidu korraldada. Või millest peaks üks pidu koosnema. Näiteks …

Alati on võimalik korraldada ühine degustatsioon. Bestwine’i poes toimetavad sommeljeed oskavad panna kokku imelise valiku maitseid, mida saab siis üheskoos mekkida, nende kohta informatsiooni kuulata ja seejärel ise need maitsed veinist ka üles otsida. Peale selle on võimalik pidada pidu ka nii, et lisaks pidulistele lülitatakse iga uue roa serveerimisel sisse üks lisaekraan, kus siis sommeljee teeb kiire soovituse või selgitab oma valikuid. Tundubki ju juba nagu päris ...

Teiseks võib pidada pidu nii, et iga piduline on teinud veinipoest oma valiku, saatnud need kulleriga laiali ja siis tutvustab kokkulepitud toitude juures tehtud valikut. Põnev ja mänguline, üllatusi täis õhtu on garanteeritud.

Kuid kõige tavalisem lahendus on ikkagi see, et igal inimesel on oma kodus kaetud laud ja sellele suunatud kaamera koos mikrofoniga. Kõik külalised söövad samal ajal samu toite, arutavad, viskavad nalja ja tunnevad end lihtsalt mõnusalt. Nagu öeldud sai, siis ei saa ka keerulised ajad takistada ühte head pidu.

Head jõuluootust kõigile!

Tutvu Bestwine’i jõulupakkidega lähemalt nende e-poes www.bestwine.ee!

Bestwine

Kentmanni 6

+372 622 8970

www.bestwine.ee

Pood avatud:

E–T, L 11–19

K–R 11–21