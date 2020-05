Viis nippi, kuidas oma sääste 10% võrra kasvatada

Põhja-Eesti hoiu-laenuühistu juhatuse liige Tiiu Tälli viis soovitust, mida oma raha investeerimisel arvesse võtta.

Korralik tootlus. Selge on see, et niisama seistes tulu ei tõuse, aga ka väga suure kasu lubajate suhtes tasub siiski olla ettevaatlik. Realistlik pakkumine on 7–10% aastatootluse juures, näiteks uus Maksihoius pakub 10%.

Lihtne ja arusaadav. Mida paremini saad aru, kuhu ja millistel tingimustel raha investeerid, seda parem. Hoiu-laenuühistu on just selline inimeselt inimesele formaat, mida on lihtne mõista. Raha liigub investeerija ja laenuvõtja vahel madalate kuludega ning kõik pooled on nõnda ka tulemusega rohkem rahul.

Tugevad tagatised. Iga investeerimisega kaasneb mingi risk ja ajalooliselt on üks tugevamaid tagatisi kinnisvara hüpoteek. Nii kasutavadki laenude peamise tagatisena just kinnisvara paljud finantsasutused, nende hulgas ka Põhja-Eesti hoiu-laenuühistu.

Uuri tausta. Veendu, kes pakkujatest on siiani osanud kõige paremini oma raha eest hoolt kanda. Näiteks Põhja-Eesti hoiu-laenuühistu on oma tegevuse algusest alates olnud kõige kasumlikum hoiu-laenuühistu Eestis. See näitab investeerimistarkust ja ühtlasi tõuseb sellest kasu ühistu liikmetele.

Küsi sõpradelt. Pankadega on omad kogemused meil kõigil, kuid hoiu-laenuühistutega esialgu veel mitte päris igaühel. Siiski on näiteks Põhja-Eesti hoiu-laenuühistul kokku ligi kaks tuhat liiget ja nende hulgas võib olla ka mõni sinu sõber või sugulane. Kui siiski mitte, siis tasub ühistu kontorisse kohale minna ja küsida.

Teemat kokku võttes jõuab jutt tagasi algusesse. „Investeerimiseks ei ole kunagi liiga hilja, sest seisev raha sulab lihtsalt kokku,” rõhutab Põhja-Eesti hoiu-laenuühistu juht Tiiu Tälli lõpetuseks veendunult.

