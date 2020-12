Viis fakti teise samba pensioni kohta

Pensionireform loob küll juurde vabadust ja võimaldab senise kohustusliku kogumise asemel teha iseseisvalt otsuseid, ent valikuid on palju ja omajagu on ka segadust. Mitte kõigi jaoks ei ole õiged samad otsused. Otsustada aitab aga kindlasti see, kui tead peamisi tõdesid.

Kõige olulisem on teada, et alates 1. jaanuarist saab pensionifondi kogutud raha võtta välja iga hetk, kuid uuesti saad pärast väljumist koguma hakata alles 10 aasta möödudes. Inimesel, kes saab täna keskmist palka, koguneb enda ja riigi maksetest 10 aasta jooksul, ilma fondi tootlusega arvestamata, umbes 10 000 eurot. Lisaks tuleb arvestada, et fondist väljudes tuleb võtta välja kogu kogutud summa, võimalus osaliseks väljastamiseks puudub.

Tähelepanu tasub pöörata veel järgmistele asjadele:

1. Pensionifondist kogutud raha välja võttes tuleb 20% sellest tulumaksuna riigile tasuda. See tähendab, et igast 1000 eurost 200 tuleb ära anda. Kui ootad pensionieani, tuleb tulumaksu maksta vaid 10% ehk igast 1000 eurost 100. Kui aga sõlmid alles pensionieas lepingu, kus kogutu makstakse välja osadena, ei pea üldse tulumaksu maksma.

2. Inimestele, kes II sambasse ei kogu, ennustab Eesti Pank tulevikus 30% väiksemat pensioni. Kui Sinu pensioniseani on veel paarkümmend aastat ja Sa jätkad kogumist, moodustab II sammas tulevikus Sinu pensionist umbes kolmandiku.

3. Kui kannad II samba raha pensioni investeerimiskontole ja seda ise investeerid, tulumaksu tasuma ei pea. Samuti saad investeerimiskontolt raha ükskõik millisesse II samba pensionifondi tagasi kanda, kui millegipärast enam ise investeerimisega tegeleda ei taha.

4. Riigipensionit pärandada ei saa, küll aga on pärandatav II sambasse kogutud raha. Kui II samba fondi kogumise lõpetad ja raha välja võtad, pole Sul seda võimalik oma järglastele pärandada.

5. Kui II samba raha välja võtad ja sul on võlgu, millega tegeleb kohtutäitur, võib ta selle raha võlgade katteks ära võtta. Kuni raha on II samba fondis, kohtutäitur seda konfiskeerida ei saa.

Pensionireformi juures on veel palju üksikasju, mis mõjutavad seda, milline on lõpptulemus igaühe jaoks meist. Kõige olulisem on, et mõtled oma otsuse põhjalikult läbi. Ära tugine otsustades vaid oma tuttavate või sõprade arvamusele. Tutvu kindlasti infoga Rahandusministeeriumi, Pensionikeskuse ja oma kodupanga veebilehtedel ning pea vajadusel nõu ka spetsialistiga.

Kui nüüd ikka veel kahtled, siis oota: II sambast võid väljuda iga hetk, kuid õiguse samadel tingimustel uuesti koguma hakata saad siis alles 10 aasta pärast. Segases olukorras tark ei torma.