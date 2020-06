Videolink.ee keskkond täienes! Filme klassikast kaasaegsete menukiteni

Nüüd on võimalus Videolingi platvormil vaadata ka filme, mis pole Eesti levisse varem jõudnud või mis on kinoekraanidele pääsenud vaid üürikeseks ajaks. Valik on lai, filmid on ingliskeelsed või ingliskeelsete subtiitritega. Videolink.ee lehel on ka eraldi kategooria „ingliskeelsed filmid”. Selles kategoorias tuleb end uuesti registreerida. Esimesed kümme filmi, mida saab laenutada, on teie ees. Nimekiri täieneb pidevalt.

Valikus on 1937. aasta versioon läbi aastakümnete vaatajate südameid võitnud filmist „A Star is Born”, mille peaosas legendaarne diiva Janet Gaynor. Kõik mäletavad kindlasti veel hiljuti kinodes jooksnud 2018. aasta uusversiooni, kus peaosades Bradley Cooper ja Lady Gaga.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/a-star-is-born-ingliskeelne

Mehhiko režissööri Pedro Gonzáles-Rubio pooldokumentaalne film „Alamar” on lugu lapsevanemaks olemisest ja lapsepõlvest ning vahemaid ületavast lähedusest inimeste vahel. Peategelane Natan on itaallanna Roberta ja mehhiklase Jorge poeg. Tema vanemate maailmavaated erinevad omavahel nagu öö ja päev, seetõttu ei ole koos olla võimalik, kuid poeg saab nautida parimat kummastki maailmast. Natan elab koos emaga Roomas, kuid veedab suve koos isaga paradiislikult metsikus looduses. Banco Chincorro on üks Mehhiko suurimaid korallrahusid, kus elab vaid käputäis inimesi: need on päikesest põlenud, vabadust ja lihtsat elu armastavad kalamehed. „Alamar” on liigutav linateos, kus üheks suurimaks peategelaseks on meri ise. Hingematvalt kaunite veealuste võtete eest vastutab fotograaf Alexis Zabe.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/alamar-ingliskeelsed-subtiitrid

„Eden” on 2014. aasta Prantsuse draama, mille režissöör on Mia Hansen-Løve ja kaasautor Sven Hansen-Løve. Filmis mängivad sellised staarid nagu Félix de Givry ja Pauline Étienne. Film esilinastus 2014. aasta Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil.

Filmi peategelaseks on noor prantsuse tudeng Paul Vallée, kes armastab reividel käia. Suure muusika ja DJ-maailma huvilisena moodustab ta koos oma sõbra Staniga DJ-duo Cheers. Tema sõbrad teevad paralleelselt oma DJ-duo Daft Punk. Lisaks on Paulil veel üks unistus, saada kirjanikuks, kuid kuna DJ-maailm võtab kogu tema aja ja pühendumise, jääb ülikool pooleli. Traumeerivalt mõjub noormehele, kui ta saab teada, et üks tema parimatest sõpradest, Cyril, on sooritanud enesetapu. „Eden” on noortefilm noorte muredest ja rõõmudest. See on haarav, dramaatiline ja täis nooruslikku jõudu ning ahastust.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/eden-ingliskeelsed-subtiitrid

Prantsuse režisööri Alain Gomis’ „Félicité”, mis on samuti muusikakeskne film, esilinastus 2017. aasta Berliini filmifestivalil, pälvides seal žürii preemiana Hõbekaru. Loo peategelane Félicité on naine, kes armastab üle kõige muusikat. Ta laulab Kinshasa baarides ja naudib oma karjääri. Tema elu muutub kapitaalselt, kui tema poeg satub mootorrattaõnnetusse. Félicité peab leidma kiiresti raha operatsiooniks ja see pole vaestes oludes sugugi nii lihtne. Alain Gomis’ film on muusikast tulvil tundlik lugu. Ei saa mainimata jätta, et oluline roll on ka Arvo Pärdi loodud muusikal.

Vaata treilerit

„Mrs. Hyde’i” stsenarist ja lavastaja on Serge Bozon, peaosas kaunis ja andekas Isabelle Huppert. Film on kummastav ja samas humoorikas. Huppert kehastub seekord füüsikaõpetaja Géquiliks, kes ei saa oma õpilastega just eriti hästi hakkama. Iseäranis hoogsalt viskab tema üle nalja puudega õpilane Malik, keda kaaslased tõrjuvad. Ka kolleegid ei suhtu Géquilli just austusväärselt, lisaks kõigele tullakse peagi tema oskusi inspekteerima ja hindama.

Bozon, kes on ka ise mõned aastad õpetajana töötanud, küsib oma filmiga, kuidas hästi õpetada ning mis on edu ja sellega kaasnevate muutuste hind.

Proua Hyde’i rolliga pälvis Huppert 2017. aasta Locarno filmifestivalil parima naisosatäitja peapreemia.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/mrs-hyde-ingliskeelsed-subtiitrid

„Neon Bull” on 2015. aasta Brasiilia draama, mille režissööriks Gabriel Mascaro. Film esilinastus Veneetsia 72. rahvusvahelisel filmifestivalil ja võitis žürii eripreemia.

Filmi peategelane Iremar, keda mängib Juliano Cazarré, on härjataltsutaja, kes veab härgi rodeolt rodeole. Mõistagi on tal oma päris salaunistus – saada rätsepaks ja luua naistele moodsaid rõivaid. Ta leiab väljundi, luues trendikaid hobumaske ja väljakutsuvaid rõivaid rodeomeeskonna naisautojuhile Galegale, keda mängib Maeve Jinkings. Galega tööks on peale auto juhtimise ka meelelahutusliku ning seksuaalse alatooniga tantsude esitamine pärast iga rodeot. Film keskendub rodeo-rändtrupi omavahelistele suhetele ja selle teevad köitvaks meeldejäävad ning väga meisterlikult teostatud pingelised ja visuaalselt lummavad rodeostseenid.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/neon-bull-ingliskeelsed-subtiitrid

Kümnete auhindadega pärjatud sõltumatu lavastaja Gus Van Santi („Elevant”, „Hea Will Hunting”) filmi „Paranoid Park” keskmes on 16-aastane uje poiss Alex (Gabe Nevins), keda köidab salapärase rulapargi Paranoid Parki asukate isepäine vabadus. Kui pargi lähedal saab õudsel kombel surma turvamees, kutsutakse Alex ühtäkki politseiuurija jutule. Kas vaikiv poiss on roimaga seotud?

Vaata treilerit

Veidi ka klassikat: „The Last Metro” („La dernier métro”) on 1980. aastal valminud François Truffaut’ humoorikas draama, milles põimuvad teatrielu ja reaalsus. Filmi tegevus leiab aset aastail 1942–1944. Kõigest hoolimata töötab Pariisi Montmartre’i teater edasi. Seda juhib näiliselt Marion Steiner (Catherine Deneuve), tegelikult aga Marioni mees Lucas Steiner (Heinz Bennent), kes on juut ja peab end seetõttu varjama. Sakslastele truude võimukandjate ja okupantide kiuste jätkab teater isepäiselt oma repertuaariga. Teatrisse tuleb ka uus näitleja Bernard Granger, keda kehastab Gérard Depardieu. Bernard on tugev natuur, kes ei varjagi oma antipaatiat kriitik Daxiat’ (Jean-Louis Richard) vastu, kes on ühtaegu nii kollaboratsionist kui ka antisemiit. Ajastutruu filmi keskmesse tõusevad Bernardi suhted lesbist inspitsiendi, kauni ja elegantse Marioniga. Lavastuses ei puudu ka režissöörile omane lepitav ja mõistev huumor.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/the-last-metro-inglisk-subtiitrid

Samuti on valikus Hiina-Prantsusmaa koostööfilm „Ash Is Purest White”. 2001. aastal valitseb Bin (Liao Fan) ühes väikeses põhjapoolses linnakeses kohalikku mahjongi-salongi. Keerulised rituaalid ja ustavusproovid on valdavad maailmas, mille see suur kala on rajanud väikeses tiigis, mis kujundatud jianghu – müütilise wuxia-sõdalaste ja triaadide allilma sarnase kuningriigi – järgi. Täpiks i tähe peal on Bini lojaalne naisjünger Qiao (Zhao Tao), kes ripub Bini käevangus, kui ta ei tegele parajasti oma alkohoolikust isa eest hoolitsemisega. Tulevahetus rivaalitseva jõuguga ja Qiao vangimõistmine viivad nad aga lahku ja sunnivad neid triivima tundmatutel meredel. 2006. aastal vanglast vabanenud, reisib Qiao koju, et otsida üles Bin, kes ta vangistuse ajal hülgas. Naise ränk teekond viib ta läbi radikaalseid muudatusi üle elava Hiina ja ka Kolme Kuru piirkonna, mis jääb õige pea jalgu hüdroelektrijaama rajamisele. Omapäi jäänud Qiao õpib samuti muutuma ja temast saab selles aegade teravas peegelduses edukas sahkerdaja.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/ash-is-purest-white-ingliskeelsed-subtiitrid

Filmimaailma femme fatale’i Claire Denis’ 1988. aasta film „Chocolat” on draama koloniaalses Kamerunis elavast prantsuse perekonnast. Pealkiri „Chocolat” pärineb 1950ndate slängist ja tähendab „olla petetud”.

Vaata treilerit: videolink.ee/toode/chocolat-ingliskeelsed-subtitrid