Vastab tõele: e-sigareti abiga on tõesti võimalik tubakast loobuda

Pole kahtlust, et kõik teavad tubaka kahjulikkusest. Tubakasuitsust loobumine ei ole enamasti lihtne, kuid on kindlasti pingutust väärt. Tõhusalt saab suitsetamisest loobuda e-sigareti abiga.

Suitsetamisest tasub alati loobuda, ka siis, kui ollakse seda teinud aastaid või aastakümneid. Tubakast loobumise järel on positiivseid märke tunda juba nädala pärast. Vererõhk paraneb, enam ei köhi ja lõhnu ning maitseid tunneb paremini kui eales varem. Peale selle paraneb üldine immuunsus, hingamine ja füüsiline võimekus, hambad muutuvad valgemaks ning nahk paremaks.

Ainuüksi Suurbritannias on e-sigaret aidanud tubakast loobuda 3,2 miljonil inimesel

E-sigareti abiga suitsetamisest loobumise mõjusus Suurbritannias on 62%, mis teeb sellest kõige tõhusama tubakast loobumise viisi. Põhjused on nikotiin, mille sisaldust saab e-sigaretis järk-järgult alandada, ja muidugi kasutamisega alles jäävad füüsilised (liigutused ning sügavalt sisse hingamine), psühholoogilised ja sotsiaalsed aspektid. Puuduvad aga peamised tervist kahjustavad ained, nagu vingukaas, tõrv ja üle 4000 kemikaali. Praeguseks on Suurbritannias 3,2 miljonit inimest, kes on tänu e-sigaretile täielikult tavatubakast loobunud.

Elektrooniline sigaret on 95% vähem kahjulik kui tavatubakas

E-sigaret on osutunud populaarseks ja toimivaks tubakast loobumise vahendiks ning pikkamööda saab see ka aina rohkem statistilist kinnitust. 2015. aastal järeldas riiklik tervisekaitseorganisatsioon Public Health England (PHE), et e-sigaret on tubaka suitsetamisest 95% vähem kahjulik. PHE lisab, et kuigi e-sigaret pole täiesti ohutu, ei ole maailmas olukorda, kus inimese tervisele saaks olla suitsetamise jätkamine parem kui üleminek e-sigaretile. E-sigaretti käsitleb ohutuma alternatiivina ka USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus (CDC).

E-sigaretile üleminek parandab suitsetajate südame ja veresoonkonna tervist

Hiljutine uuring näitab, et tavasigarettidelt e-sigareti kasutamise peale üle minnes paraneb suitsetajate südame ja veresoonkonna tervis juba nädalatega ning kuuga alaneb südameataki ja insuldi risk pea poole võrra. Ühendkuningriigi Dundee ülikooli kuu aega kestnud ja 114 tubakasuitsetajat kaasanud uuringu katses jälgiti osalejate veresoonte laienemist. Mida jäigemad on veresooned ja mida vähem need vere voolamise tagajärjel laienevad, seda halvem on inimese kardiovaskulaarne tervis. Kui mittesuitsetava ja muidu terve inimese sooned laienevad katsete järgi 7,7% võrra, siis suitsetajate veresooned on jäigemad ja laienevad üksnes 5,5%. Kuu aega e-sigarette kasutanud suitsetajate näitaja paranes aga märkimisväärselt ja oli keskmiselt 6,7%.

E-sigaret on mõeldud ainult tubakatoodete kasutajatele

E-sigaret ei ole mõeldud mittesuitsetajatele ja kindlasti mitte teismelistele, vaid täisealistele tubakasuitsust loobujatele. Ka nikotiinivaba e-vedelik on mõeldud endistele suitsetajatele. Suitsetamise maha jätmisel on oluline silmas pidada, et ühte sõltuvust ei asendataks teisega. Suitsetaja, kes hakkab tavatubaka asemel e-sigaretti kasutama, saab järk-järgult alandada e-vedeliku nikotiinitaset nikotiinivaba e-vedelikuni välja ja lõpuks e-sigaretist sootuks loobuda.

Peale selle saab e-sigaretti kombineerida igakülgse toega. Tubakast loobumiseks on Eestis avatud professionaalsed nõustamiskabinetid, kust saab asjalikku nõu ja tuge.

Eestis ja teistes Euroopa Liidu riikides kehtivad nii e-vedelikele kui ka e-sigareti seadmetele väga ranged eeskirjad. E-sigareti tooteid tuleks osta ainult ametlikelt müüjatelt, kelle kaup on registreeritud Euroopa Liidu andmebaasis ja kelle pakenditel on ettenähtud maksumärgid. Nii võib kindel olla, et e-vedelikud on läbinud Terviseameti nõutavad laborianalüüsid, mis näitab, et toode on kvaliteetne, kontrollitud ja seaduslik.