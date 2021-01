ValiceCar lähtub vastutustundlikust ärieetikast ja toetab abivajajaid

Kallurvedude, teedeehituse, kaevetööde, maaparanduse ja puistematerjalide müügiga tegeleval ettevõttel ValiceCar OÜ täitub tänavu 16. tegevusaasta. Kuigi aastad pole vennad, iseloomustavad ValiceCari viimase aja käekäiku perspektiivikad investeeringud: tütarettevõte Saare-Betoon, uuenduslikud masinad, karjäärid ja üldine töömahu kasv. Selle tulemuseks on positiivne kasvuring reinvesteeringute ja abivajajate toetamise näol.

Ettevõtet luues oli selle juht Vallo Kappak vaid 20-aastane, tal oli suur soov midagi saavutada ja tegutseda kindlasti tehnilisel alal. Kõigepealt ostis ta kalluri, seejärel mõned ekskavaatorid. Nüüdseks on ValiceCaril 20 ühikust koosnev masinapark ja töötajateks kvaliteeti hindavad spetsialistid. Lisaks on ettevõttele soetatud juba 15 karjääri, kust objektide tarvis puistematerjali, liiva, kruusa ja killustikku kaevandatakse. Eesmärk ei ole nii-öelda karjääri kiirelt rahaks teha, vaid pigem kasutatakse karjääri materjale enda objektide tarbeks. Mitte nii, nagu tehakse praegu Eesti puiduga. ValiceCar on kiiresti kasvanud teenusepakkujast peatöövõtjaks ja nüüd võetakse julgelt ette aina keerulisemaid projekte. Näitena võib tuua Ruhnu diiselelektrijaama ning sadamad Ruhnus ja Kihnus.

Ettevõtte põhitegevus tuleb riigihangete kaudu. Ehitatakse teid, platse, sadamaid ja viiakse ellu maaparandusprojekte. Kappaku sõnul aitab lihtne talupojaloogika ka kõige keerulisemate ülesannete puhul õige lahenduseni jõuda. Vaadates tagasi ülemaailmselt keerulisele aastale, tõdeb Kappak 2021. aasta alguses rahulolevalt, et tööst lähiajal puudust kindlasti ei tule. „Töömaht on praegu juba kaheks aastaks planeeritud. On tulnud palju lepinguid ja oleme suurel määral ka oma tehnikaparki uuendanud. Just täna jõuab üks 40-tonnine ekskavaator töökotta,” tõdeb mees rahulolevalt.

Saaremaale rajatud tütarettevõte Saare-Betoon OÜ toodab erinevaid betoone ja betoondetaile ning ValiceCari põhitegevusala heaks truubiotsakute plaate, mis teeb nii nende kui ka teiste maaparandajate töö oluliselt lihtsamaks, seda just truubiotsakute ehitamisel. „Olen kasvanud üles talus, kus ehitusega hakkamasaamine on peremehe õlgadel. Seetõttu tean hästi, et on vaja pakkuda selliseid betoonplokke, millest põllumehel on ise lihtne müüre, hoidlaid ja rajatisi edasi ehitada,” ütleb Kappak.

Praegusel ajal on ValiceCaril mitmeid kallurautosid ja ekskavaatoreid, lisaks buldooserid, teerullid, traktorid ja väiketehnika. „Selline hulk tehnikat annab võimaluse korraga töös hoida 2–3 objekti paralleelselt nii mandril kui ka saartel ning kuna meie mehed on väga spetsiifilised ja universaalsed, pole ka tööjõupuudust,” ütleb Kappak, kelle sõnul on kõige parem viis töötajate hoidmiseks nende personaalne motiveerimine. Kolleegid kirjeldavad Kappakut kui head suhtlejat ja liidrit, kes suudab oma meeskonda mõjutada selliselt, et nad täidaksid tööülesandeid piisava motivatsiooni ning efektiivsusega. „Selline asi ei toimi enam ammu, et üks suur juht jagab rivi ees käske. Inimesed soovivad isiklikumat lähenemist, see paneb neid paremini mõistma töö sisu ja annab võimaluse kaasa rääkida.”

Märkavad abivajajaid ning toetavad sporti ja kultuuri

Olulise väärtusena rõhutab Kappak asjaolu, et suurest tööst saadud kasu ei hoita vaid endale. Vastasel juhul kehtib põhimõte, et suur tükk ajab suu lõhki. „Nii Saaremaal, Pärnumaal kui ka Läänemaal on mitmeid abivajavaid, nii külaseltse kui ka koroonakriisi tulemusel töötuks jäänud lapsevanemaid, keda võimalusel alati aitame,” tõdeb Kappak.

Korraldatud on ka jõulukontserte ning toetatud Eesti spordi- ja kultuuritegelasi. Juba seitse aastat järjest hoolitseb ValiceCar Pikavere kultuurikojas jõuluürituse „Jõulumeloodia” korraldamise eest, et tuua kultuur ka väiksematesse kohtadesse ja suunata sellest saadud tulu abivajajatele. Näiteks läks 2019. aasta tulu SA Heategevusfondile Minu Unistuste Päev.

ValiceCar on algusaastatest peale hoolinud sportlaste hea käekäigu eest ja toetanud Pärnumaa noorsportlasi, muu hulgas Pärnule kuulsust toonud rannajalgpalliklubi FC ValiceCar. Toetatavate spordialade ring on äärmiselt lai, ulatudes rannajalgpallist ja sõudespordist kuni ratsutamise, poksi ja vabavõitluseni välja. Sportliku vabavõitlusega (MMA) tegeleb Kappak juba aastaid ja viimased viis aastat on ta pälvinud selles Eesti meistrivõistlustel esikoha, minnes tänavu taas tiitlit kaitsma. „Toetame Pärnu klubi MMAces ja rõõmuga võib tõdeda, et klubi on Pärnus väga kenasti tuntust kogunud ning inimesed on aru saanud, et tegemist pole mitte üksteise peksmisega, vaid mitmekülgse võitlusspordialaga,” nendib mees, kelle sõnul on lisaks ka mitmekordne Euroopa QUADi meister Kevin Saar ja mitmed sõudjad nende toetatud sportlaste nimekirjas.

valicecar.ee