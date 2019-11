Vaata, millised jõulutuurid detsembris tulemas on

Juba vähem kui kuu aja pärast on taas jõulupühad käes ... ning õige pea täituvad meie kõigi südamed pühademeeleoluga. Imehästi lõhnavad piparkoogid, särisevad jõuluküünlad ning tuntud pühadefilmid …

Üheks silmapaistvamaks jõulutraditsiooniks on viimastel aastakümnetel kujunenud ka jõulukontserdid kirikutes üle Eesti. Järjest enam muusikuid suundub igal aastal andma kontserttuure just sellel perioodil.

Heidame pilgu mõnele kõige eredamale jõulukontsertide sarjale, mis lähima kuu aja jooksul kirikutesse ja kontserdisaalidesse jõudmas on.

Elina Nechayeva pühadeturnee 4.–28. detsembrini üle Eesti

Elina astub jõulukontsertidega publiku ette esimest korda. Ühtlasi on see tema esimene suurem kontsertide sari. Kaasa teevad rahvusvaheliselt tunnustatud tenor Andrei Bogach ja keelpillikvartett.

„Soovin esitada Eesti publikule midagi eriliselt kaunist, hingelist ja rõõmsat,” sõnas Elina.

„Kontsertidel saavad kõlama kaunid duetid, minu enda looming, pühalikud ja klassikalised lood ning kõigile tuntud jõululaulud. Kõik see, mis kannab edasi minu tõlgendust jõulupühadest ja muusikast, mida soovin inimestele sel perioodil edastada.”

Koit Toome ja Liis Lemsalu imekaunid jõulukontserdid 16.–29. detsembrini

„Loodame tuua Eesti publikuni midagi väga sooja ja armsat,” lubab Liis. „Esitame kindlasti kõigile teada-tuntud jõululaule, mis pühade perioodil selle erilise jõulutunde sisse tooksid, kuid sekka ka midagi värsket, mis varem meie esituses kõlanud pole. Samuti kaunimaid lugusid meie enda repertuaarist, mis selle tuuri jaoks uue hingamise saavad.”

Viimati sai Koitu ja Liisi ühiselt laval näha 2017. aastal suvetuuril „Laula mu laulu”.

Vaata nende ühist spetsiaalselt selle tuuri jaoks kokku pandud esitust lugudest „On küll hilja” ja „No näed”, mis saavad kõlama ka kõigil eesootavatel jõulukontsertidel.

Eeva ja Villu Talsi kontserdid „Meie pere jõulud” 15.–20. detsembrini

Eeva ja Villu Talsi, kes on partnerid nii laval kui ka kodus, toovad väikestesse-hubastesse Eesti kirikutesse lihtsad ja siirad folgihõngulised jõulukontserdid. Talside pere vahetutel kontsertidel on publikul võimalus muusikutega samastuda ja need saavad olema justkui ühe suure pere jõuluõhtud.

