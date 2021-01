VAATA ARUTELU OTSEÜLEKANNET | Mis seisus on Euroopa tervis? Vaimne, füüsiline, poliitiline ja majanduslik

Kolmapäeval, 27. jaanuaril toimub kõigile tasuta nähtav veebiarutelu Euroopa Parlamendi väliskomisjoni aseesimehe Urmas Paeti juhtimisel. Juttu tuleb viimasel ajal Euroopa Liitu raputanud suurtest sündmustest, nagu COVID-19 pandeemia, Brexit ja Euroopa Liidu uus pikaajaline eelarve ning selle sidumine õigusriigi põhimõtetega, samuti nende arengute mõjust Euroopa Liidu tervisele.

„Euroopa Liidus toimuv mõjutab otseselt ka Eestit ning ülevaade olukorrast aitab mõista, kuidas läheb Euroopa Liidul ja millised on hetke olulisimad teemad. On mitmeid sündmusi, mis mõjutavad Euroopa Liitu ja selle liikmesriike veel aastaid, ning just nendest juttu tulebki,” räägib Paet.

Üheks arutelu teemaks on koroonaviirusevastane võitlus ja Euroopa Liidu hakkamasaamine sellega: millised on olnud senised õppetunnid ning mida peaks tulevikus paremini tegema? Teiseks aruteluteemaks on Brexit ning Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevikusuhted: milline on olukord praegu ja mis ootab lähiajal ees? Veel tuleb jutuks Euroopa Liidu majanduslik ja rahanduslik olukord, eriti seoses uue pikaajalise eelarve ning taasterahastuga. Aga ka Euroopa Liidu suhted USA, Venemaa ja Hiinaga.

Arutelu juhib Euroopa Parlamendi liige ja väliskomisjoni aseesimees Urmas Paet, kes on teemasid lähemalt lahti rääkima palunud Eesti alalise esindaja Euroopa Liidu juures Aivo Orava, majandusteadlase ja Eesti Panga endise presidendi Ardo Hanssoni ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) esindaja Eestis Kristina Köhleri.

Arutelu kantakse 27. jaanuaril kell 15.00–16.30 otse üle nii Delfi TVs kui ka Urmas Paeti Facebooki lehel. Arutelu toimub eesti keeles ja on kõigile tasuta!