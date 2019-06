Uut pankades: tee pangakonto kodus arvuti taga ja maksa poes nutitelefoniga

Kas kujutate ette, milline oli eelmise aasta kõige innovaatilisem pangandustoode või -teenus Eestis? Arvate, et see oli nutitelefoniga lihtne maksmine poes? Või sularaha välja võtmise võimalus Coop’i poodides? Vale. Neljandat korda toimunud Eesti Pangaliidu innovatsioonikonkursil võitis peaauhinna üheksa osaleja hulgas LHV ettevõtluskonto.

LHV ning maksu- ja tolliameti koostöös välja töötatud ettevõtluskonto võimaldab Eestis viia äritegevust läbi bürokraatia ja aruandluseta. Maksud makstakse automaatselt panga poolse abiga ära otse ettevõtte kontolt. Jaanuari kuus klientideni jõudnud teenus toodi võistlusel esile kui head riigi ja erasektori koostöös valminud lahendust, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtjana tegutsemist.

Tegemist on maailmas revolutsioonilise lahendusega maksude kogumisel. Innovatsioon lähtub põhimõttest, et kui muuta maksude tasumine võimalikult lihtsaks, siis inimesed soovivad seda ausalt teha ning mõistavad maksude tasumise vajalikkust.

Pangaliidu innovatsioonikonkursil osales aga veel kaheksa uut digilahendust erinevatest Eesti pankadest. Et juttu ei oleks vaid võitjast, siis tutvustame ka neid tooteid põhjalikumalt.

Kiired võimalused kodust lahkumata pangakonto avada

Nii LHV kui Coop Pank pakuvad oma klientidele võimalust kodust arvuti tagant lahkumata pangas konto avada. Nii on mõlemal pangal võimalik jõuda paljude inimesteni ka seal, kus pangakontoreid ei ole.

LHV e-tuvastus on kiire ja mugav võimalus, mille abiga saab inimene oma isiku tuvastada ja pangakonto avada internetipangas. See võtab aega vaid mõne minuti ja vaja on ID-kaarti, passi või elamisloakaarti ning internetipangas allkirja andmiseks ID-kaarti koos lugejaga, Mobiil-ID-d või Smart-ID-d. Alates uue võimaluse turule toomisest on e-tuvastuse teinud üle 5000 inimese.

Esimesena hakkas aga elektroonilise liitumise võimalust pakkuma hoopis Coop Pank, kus sai digilahenduse kaudu kliendiks asuda juba 2017. aasta lõpus. 2018. aasta lõpuks oli Coop Pangas elektroonilisel teel konto avanud juba ligikaudu 5000 klienti. Protsess on kiire ja kohe pärast liitumist saab asuda kasutama netipanka, pangakaardi saadab pank aga postiga koju.

Maksa kauba eest mobiiltelefoniga

Swedbank pakub esimesena Eestis oma uues mobiiliäpis võimalust teha viipemakseid nutitelefoniga. Ehkki lahendus on esialgu kättesaadav vaid Android-telefonide kasutajatele ja alles beetaversioonis, on selle igapäevasesse kasutusse võtnud juba enam kui 27 000 inimest üle Baltikumi.

Mobiiliga maksmiseks tuleb poes vaid telefoniga makseterminali puudutada, just nagu kaardiga viipemakset tehes. Mobiiliga saab viipega maksta umbes 85% müügi- ja teeninduskohtadest – seal, kus ka kaardiga viibates tasuda saab.

Kuna Apple’i tooted toetavad praegu ainult Apple Pay funktsiooni, mida ettevõte Baltikumis ei paku, pole teenus veel kättesaadav iPhone’ide omanikele. Swedbank loodab aga varsti ka neile mobiilseid makseid pakkuda.