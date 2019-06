Uut pankades: kuidas iga päev investeerida, nutikalt koguda ja lennukalt oma ettevõtet kasvatada?

Kõik üheksa Eesti Pangaliidu neljandal innovatsioonikonkursil osalenud eelmise aasta silmapaistvamat panganduteenust ja -toodet võiksid auga kanda võistluse võitja nime. Karmis konkurentsis ja suure hulga väga vajalike ning nutikate teenuste hulgas võttis aga žürii hinnangul võidu väga vajalik LHV ettevõtluskonto.

Eesti kapitalil põhineva panga loodud ettevõtluskonto aitab inimestel ajada äri kiirelt, lihtsalt ja muretult. Maksude tasumise pärast muretsema ei pea, sest see kõik käib automaatselt – maksud makstakse pangasüsteemi poolt ära ilma kliendi otsese sekkumiseta. LHV ning maksu- ja tolliameti koostöös loodud teenus jõudis klientideni jaanuarikuus.

Tegemist on maailmas revolutsioonilise lahendusega maksude kogumisel: muutes maksude kogumine sama lihtsaks kui pensioni kogumine, teevad inimesed seda muretumalt, regulaarsemalt ja järjepidevamalt. Žürii märkis ära, et ettevõtluskonto on hea riigi ja erasektori koostöös valminud lahendus.

Pangaliidu innovatsioonikonkursil osales aga veel kaheksa uut digilahendust erinevatest Eesti pankadest. Et juttu ei oleks vaid võitjast, siis tutvustame ka neid tooteid põhjalikumalt.

Investeeri igapäevaseid oste tehes

LHV pank pakub oma klientidele uudset mikroinvesteerimise teenust, mis töötab nii, et kliendi deebetkaardimakse summa ümardatakse järgmise täiseuroni ja ümardatud summa ning algse summa vahe kantakse eraldi kontole.

Pank võimaldab kliendil aega kokku hoida n-ö otsusta ja unusta tüüpi tootega – teenus toimib pärast kasutusele võtmist ise, nõudmata inimese tähelepanu ega sekkumist. Nii saab klient lihtsalt igapäevaseid kaardimakseid tehes märkamatult ja mugavalt väikeste summadega investeerida. Keskmiselt mikroinvesteerib klient u 1,1 eurot päevas ehk u 400 eurot aastas. Nii võib pika aja jooksul koguneda vägagi arvestatav investeerimisportfell.

Tugi ja nõu igapäevaseks säästmiseks

Swedbank on pannud käima Facebooki grupi #Kogumispäevik, kuhu kuulub rohkem kui 27 000 inimest, kes on üksteise nõu ja toe abiga säästnud juba üle 100 000 euro. 94% grupi liikmetest on aktiivsed, jagades säästunõuandeid või -nippe ning kommenteerides teiste kasutajate omi.

Eesti inimestel on olemas baasteadmised nii-öelda õigetest rahaasjade planeerimise viisidest, kuid need ei väljendu meie igapäevases finantskäitumises. Ühesõnaga – me teame küll, et oleks vaja säästa, ent teeme seda pigem harva. Paljud eestimaalastest elavad palgapäevast palgapäevani, ei oma piisavalt sääste ning korraldavad oma rahaasju vaid mälu abil. Et inimeste tegelikku finantskäitumist mõjutada, sündiski #Kogumispäevik. Grupp kasvab ja tegutseb aktiivselt juba enam kui aasta.

Võimas kasvuprogramm ettevõtetele

SEB pank aga pakub ettevõtetele 3–6 kuu pikkust kasvuprogrammi, mis aitab viia äritegevuse täiesti uuele tasemele. Programmi eesmärk on aidata ettevõtetel arendada uudseid ärimudeleid, mis oleksid jätkusuutlikud pidevalt muutuvas ärikeskkonnas. Olgu siis vahendiks digitaliseerimine, automatiseerimine, uutele turgudele laienemine või oma toote või teenuse täiustamine ja kaasajastamine.

Koostöös kuulsate UC Berkeley ja Stanfordi ülikoolide ning Google’iga loodud programm koosneb viiest õppesessioonist, osalejad saavad ka esitlustreeningu ning tutvustavad oma tegemisi ja kogemust SEB panga juhtidele sada päeva pärast programmi läbimist.

Kasvuprogrammi käigus luuakse ainulaadsed digitaalsed ärimudelid, mis võimaldavad ka „traditsioonilistel” ettevõtetel tekitada kordades rohkem lisandväärtust, kasvatada kasumlikkust ning tagada äri jätkusuutlikkust. Eestis on programmi kandideerinud 300 ettevõtet ja selle läbinud 100. Programm on nüüdseks eksporditud ka Lätti ja Leetu, kus samuti on lõpetanud esimesed edukad ettevõtjate „lennud”.