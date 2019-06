Uut Eesti pankades: sularaha igas Eestimaa nurgas ja ülikiired laenuotsused

Neljandat korda toimunud Eesti Pangaliidu innovatsioonikonkursil jagati auhindu uuenduslikele toodetele ja teenustele Eesti pankades. Võistlusel osales üheksa Eesti pankade loodud toodet ja teenust ning üksmeelselt valiti eelmise aasta parimaks LHV ettevõtluskonto.

Ettevõtluskonto võimaldab inimesel bürokraatia ja aruandluseta ettevõtlusega tegeleda, muretsemata maksude tasumise pärast – see kõik käib automaatselt. Lahendus on loodud LHV ning maksu- ja tolliameti koostöös ning on klientidele avatud alates jaanuarikuust.

Žürii liikmed tõstsid võidutööd esile kui head riigi ja erasektori koostöös valminud lahendust, mille eesmärk on lihtsustada ettevõtjana tegutsemist. Tegemist on maailmas revolutsioonilise lahendusega maksude kogumisel. Innovatsioon lähtub põhimõttest, et kui muuta maksude tasumine võimalikult lihtsaks, siis inimesed soovivad seda ausalt teha ning mõistavad maksude tasumise vajalikkust.

Pangaliidu innovatsioonikonkursil osales aga veel kaheksa uut digilahendust erinevatest Eesti pankadest. Et juttu ei oleks vaid võitjast, siis tutvustame ka neid tooteid põhjalikumalt.

Sularaha igas Eesti nurgas

Coopi ja Swedbanki koostöös on ette näidata üks põnev sularahalahendus, mis leevendab paljude inimeste vajadust saada mugavalt sularaha igas Eestimaa nurgas. 2018. aastal muutis Coop Pank ettevõtte ketti kuuluvate kaupluste kassad sularahaautomaatideks. Teenuse Coop Sula turule toomine muutis sularaha varasemaga võrreldes oluliselt paremini kättesaadavaks.

Koostöös Mastercardi ja Swedbankiga välja töötatud teenus andis Coop Panga klientidele erilise eelise – nad saavad sularaha ilma lisatasuta välja võtta kõigi 350 Coopi kaupluse enam kui 1000 kassast. Igas kuus võetakse Coopi poekassadest sularaha keskmiselt 11 000 korda, kõige enam kohtades, kus pangaautomaat puudub. See näitab, et Coop Sula muutis Eesti elu maapiirkondades päriselt paremaks.

Nüüdseks pakub kahe panga koostöös loodud lahendus võimalusi võtta sularaha välja lisaks Coopi poodidele ka mitmetes teistes teeninduskohtades üle Eesti: Grossi, Meie Toidukaupade ja Olerexi kassadest. Suvel kaunil Eestimaal ringi reisides ja puhates polegi seega vaja enam maasikate või hapukurgi ostmiseks pangaautomaati otsida, piisab vaid mõnest ülalmainitud poeketist, et sularaha välja võtta.

Ülikiire selgus laenu saamise kohta

Swedbank pakub oma ettevõtetest klientidele aga finantsvõimekuse tööriista, mis võimaldab ettevõtetel kiiresti aru saada, milline on panga hinnang nende ärile ja millised on võimalused saada laenu. Finantsvõimekuse tööriist nõustab väikeettevõtjaid, julgustab neid oma mõtteid ellu viima ja seda väga praktilisel moel.

Väikeettevõtja saab tööriista abiga teha praktilisi samme selleks, et ettevõte, mis muidu ehk laenu ei saaks, siiski laenukõlblikuks osutuks. Tööriist tutvustab finantseerimise tingimusi ja juhendab, mida klient peab ette võtma, kui mõni tingimus ei ole täidetud või on täidetud osaliselt.

Uuendus võeti kasutusele 2018. aastal ja väikeettevõtete huvi selle vastu on olnud suur, tagasiside aga väga positiivne. Iga päev kasutab tööriista Eestis 50 ettevõtjat, igas kuus aga üle 1400 ettevõtja. Praeguseks on lahendus kasutusel ka Lätis ja Leedus.