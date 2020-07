Uusim Dysoni tehnoloogia hoolivaks juuksehoolduseks

Briti kaubamärgi Dyson uuendused muudavad pidevalt meie suhtumist igapäevastesse tegevustesse – Dysoni juhtmevabad tolmuimejad, juuksehooldusseadmed ja mitmefunktsioonilised õhupuhastustooted on kodutehnikaturul väga kõrgelt hinnatud.

Ettevõtte tegevusstrateegia – avastada olmetehnika puudused, mõista nende põhjuseid ja leiutada uued, nõrkusteta tooted – viib silmapaistvate tulemusteni. Tuleviku inseneriteaduse arendajad investeerivad peale uute uurimislaborite ka laiahaardelisse haridusse, mille peamine eesmärk on siduda teadus, laitmatu disain, tulevikutehnoloogiad ja igapäevaelu maksimaalne mugavus. Nüüdseks on ettevõtte töötajate arv kasvanud ühelt inimeselt – asutaja, üle 500 leiutise patendi omanik ja inseneriteaduse novaator James Dyson – tuhande inseneri ja teadlaseni, kes töötavad üle kogu maailma. Dysoni tooteid kasutatakse juba rohkem kui 65 riigis.



Dysoni uusim toode

Seitsmeaastase arendustöö tulemuseks olev juuksehooldusuuendus Dyson Corrale™ – jätkab tervisliku juuksehoolduse võidukäiku. Riskantsele sirgendajate turule sisenemine ei ole olnud lihtne – kui föön Dyson Supersonic™ ja soengutangid Dyson Airwrap™ võisid kuumuse vähendamisel toetuda õhuringlusele, siis sirgendajate puhul ei saanud kuumutamist vältida. Dyson Corrale™-i tähtsaimad omadused on juhtmevaba lahendus, madalam kuumus ja turu esimesed painduvad tangiplaadid. Et ilu oleks kättesaadav alati ja igal pool.

Juuksesirgendajate tehnoloogia on püsinud aastakümneid muutumatuna. Eri tootjad on konkureerinud tangiplaatide katteomaduste, pikkuse ja laiuse, kuumenemiskiiruse ning temperatuurirežiimide vallas, kuid on unustanud kõige tähtsama – juuste tervise. Ekstreemne kuumus ja selle ebaühtlane jaotumine juuksesalgul on konstruktsioonivead, mis sirgendajatel pidevalt korduvad. Kui konkurendid keskendusid integreeritud digiekraanidele ja juurutasid disainiuuendusi, sulgesid Dysoni insenerid end pikkadeks aastateks laboritesse. Kõigepealt leiutasid nad uued meetodid juustega katsete tegemiseks ja uurisid läbi sadu kilomeetreid eri tüüpi naturaalseid juukseid. Alles pärast juuksekarva olemuse tabamist ja tangide kahjutegurite mõistmist hakkasid nad arendama uuendust – 3690 prototüübipäeva järel nägi ilmavalgust juuksesirgendaja Dyson Corrale™.

Vähem kuumust ja ühtlane pinguldus

Dyson Corrale™ tervitab tarbijaid loosungiga „Ei mingeid stiilikompromisse!“. Selle loojad vähendasid kõigepealt kuumust. Siis said nad aru, et madalama temperatuuriga säästetakse juuksekarva, kuid kaotatakse võimalus luua laitmatu soeng. Niisiis sai peamiseks ülesandeks säilitada madalama temperatuuri juures seadme maksimaalne tõhusus. Tähelepanu koondus juuste pinguldustegurile.

Seletame lihtsamalt: juuksekarva kuju muutmiseks tuleb seda peale kuumutamise ka venitada. Kui juuksed jaotuvad tangide vahel ebaühtlaselt, siis osa neist on pingul ja osa mitte. Seega saabub Dysoni juuksehooldustehnoloogia värskeim pereliige profisalongidesse ja iluloojate kodudesse lahendusega, mis kõrvaldab harilike juuksesirgendajate põhiprobleemi – jäikade tangiplaatide kasutuse (sest salgu ebaühtlane jaotumine tulenes just sellest).

Paindlike plaatide kasutuselevõtt muudab ajaloolist juuste sirgendamise rituaali põhimõtteliselt – Dyson Corrale™-i plaadid kumerduvad, ümbritsevad kogu juuksesalku ja koondavad selle enda tööalasse. Tavapäraste tangide kasutamisel surutakse osa juukseid kokku, osa vajub aga laiali. Sellepärast tuleb meelepärase tulemuse saavutamiseks samu juuksesalke rohkem arv kordi kahjustava kuumusega töödelda. Dyson Corrale™-i paindlikud plaadid tagavad, et kontsentreeritult ovaalseks salguks koondatud juustele avaldub ühesugune tõmbejõud, sellepärast piisab vaid mõnest puudutusest, et soeng saaks soovitud kuju.

Juuksesalgu koondamisel paindlike plaatide vahele ei kuumutata ühtegi juuksekarva plaatide temperatuurini, sest päris keskel asuvad juuksekarvad jahutavad ümber nende olevaid juukseid. Juuste temperatuur on plaatide omast kogu aeg 6,6 kraadi madalam. Magneesiumi ja vase sulamist paindlikud plaadid võimaldavad maksimaalset kontrolli juuksesalgu üle ning venitusjõu ühtlast jaotust. Tavapäraste tangidega kokku pressitud juuksed jaotuvad plaatide vahel väga õhukese kihina, mistõttu neile avaldub kuumuse maksimaalne toime ja juuksed saavad pöördumatult kahjustada.

Juhtmevaba tehnoloogia mugavateks ilurituaalideks

Nagu ka varasemad Dysoni juuksehooldusseadmed, on ka Dyson Corrale™-i puhul kasutusel nutikas temperatuuri reguleerimine – andurite süsteem tuvastab plaatide temperatuuri 100 korda sekundis ega lase sellel üle valitud taseme tõusta. Valida saab kolme kuumusrežiimi vahel: 165, 185 ja 210 kraadi, kuid isegi kõige intensiivsem kuumutamine kahjustab juukseid 50 protsenti vähem kui turu tavapärased tooted (testitud Dysoni laborites, mõõtes juuksekarva tugevuse muutust vastavalt sirgeid/paindlikke plaate kasutades).

Veel üks hea uudis Dyson Corrale™-i kasutajatele: nelja elemendiga liitium-ioonaku tagab juhtmevaba seadme mugava kasutamise. Enam ei pea elu sättima pistikupesade järgi – ise otsustate, kus soovite end kauniks teha. Sirgendajat on lihtne kasutada isegi autos, teel kohtumisele või rannas, kui sätite supluse järel soengut korda. Täielikult laetud aku võimaldab seadet kasutada 30 minutit. Kui soovite seda pikemalt kasutada, siis ühendage kena välimusega ja 360 kraadi pööratav magnetlaadur (juhtme pikkus 2,2–2,7 m) toitevõrku ja kasutage seadet laadimise hübriidrežiimil. Laadimisaeg on 40 minutit (90%) või 70 minutit (100%). Patarei tase, samuti temperatuurirežiim ja laadimisandmed kuvatakse OLED-ekraanil. Dyson Corrale™-i sirgendajaga on kaasas minimalistliku disainiga stiilne laadimis- ja hoiujaam, kus on ohutu hoida isegi tulist seadet. Muide, kui seadet ei kasutata 10 minutit, lülitub see automaatselt välja.

Üks toredaimatest uudistest on see, et Dyson Corrale™ ei karda midagi – Dysonil on tavaks katsetada oma toodangu vastupidavust põrutuse, kõrgsurve, väga intensiivse kasutuse, kõrgelt erinevatele materjalidele kukkumise ja muu kahjustava suhtes ning seda traditsiooni rakendati ka selle uue toote proovilepanekuks. Võite oma Dyson Corrale™-i juuksesirgendaja julgelt igale poole kaasa võtta. Mugavasse kuumakindlasse hoiukotti pandud juhtmevaba seade mahub igasse käekotti. Peale selle võib sirgendaja pakkida ka käsipagasisse – toote loojad on selle varustanud spetsiaalse lennurežiimi lukuga, mis ei tekita lennureisil tõrkeid.

Juuste sirgendamise ja lokkide tegemise reeglid

Uuendajad annavad teada: nagu ka mis tahes muid sirgestustange, võib Dyson Corrale™-i sirgendajat kasutada alles siis, kui juuksed on täielikult kuivanud. Niisked juuksed on kõige hapramad ja igasugune kuumusega töötlemine kahjustab neid. Dyson Corrale™-i sirgendajaga saab peale sirgestamise juuksed ka lokiliseks või kergelt laineliseks vormida – kõik oleneb kasutusviisist. Erinevad temperatuurirežiimid võimaldavad seadet kohandada igat tüüpi ja igas pikkuses juustele. Enne sirgendamist või laineliseks vormimist on soovitatav juuksed läbi kammida. Mida õhema juuksesalgu te tangide vahele võtate, seda vähem kordi tuleb seda soovitud tulemuse saavutamiseks vormida. Mineraalse turmaliini kiht kaitseb juukseid staatilise laengu eest ja spetsiaalsed kaitseribad tagavad, et käed ega peanahk ei tunneks plaatide soojust, sest see on ikkagi ainult juustele mõeldud.

Ei mingeid juhtmeid. Vähem kuumust. Rohkem kordumatut ilu. Dyson Corrale™ – kui naiselikkus, veetlus ja tervis kohtuvad suurepärase tehnoloogiaga.

Dysoni tooted on müügil suuremates kodutehnikapoodides.