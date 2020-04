Uus trend – peenise "kloonimine"

Igivana mure, mis paljusid paare kimbutab, on armukadedus ja hirm petmise ees. Majanduskriisiga käib paratamatult kaasas vajadus minna välismaale tööle. Ainuüksi Soomes töötab hinnanguliselt 100 000 eestlast. Pered jäävad maha ja püütakse kaugsuhet toimima panna. Lisaks sellele on terve hulk ettevõtjaid, juhte ja spetsialiste pidevalt töölähetusel. Eesti ei ole selles osas eriline – kogu lääne ühiskond elab samas rütmis.

Ajutine eemalviibimine kallimast toob kaasa tühimiku ka magamistoas. Pilk hakkab ringi uitama ja lähedust hakatakse otsima suhtest väljaspool. Seetõttu ongi sekslelud vaimse heaolu säilimise eesmärgil üha populaarsemad. Uus trend, millega mehed tükikese iseendast maha jätavad, on enda peenise järgi kloonitud dildo või vibraator.

Cloneboy toodete populaarsus on muljet avaldav ja vormi on väga lihtne kasutada. 3D-peenis valmib kiirelt ja ohutult kvaliteetsest silikoonist, mis on realistlik ja intiimpiirkonnale parim. Cloneboyga on sinu kallim alati kohal!

Erekteerunud peenise ümber tuleb panna peeniserõngas, et erektsioon kestaks kauem. Valmistamine on äärmiselt lihtne ja lõbus ning kõik vajalik on komplektis kaasas.

Cloneboy – tee ise omale dildo





Cloneboy – sinu kallima vibreeriv meheau koopia





Kuidas karantiini ajal koos olles suhtesse särtsu tekitada?

Üks olulisemaid asju, mis G-punkti stimulatsiooni puhul tihti unustatakse, on kasutada rohkelt libestit. Naise jaoks on niisutamata vagiina penetratsioon ebamugav ega täida oma eesmärki – erutada! Veepõhised puhtad libestid on intiimpiirkonnale parim valik ja need sobivad ka kõikide seksleludega. Eriti oluline on kasutada libestit kliitorimassaaži ajal. Sülg kuivab liiga kiirelt ja tagajärjeks on hõõrdumine, mitte orgasm.

Kuna pea 75 protsenti naise orgasmidest saadakse kliitorit stimuleerides, tasub seda õigesti teha

Kliitorimasseerijaid on väga palju erinevaid. Mõned on imemisfunktsiooniga, mõned vibreerivad ja mõned teevad mõlemat. Mis kellelegi sobib, on erinev. Kui kliitor on väga tundlik, tasub alustada nõrgematest seksleludest. Tavaliselt on hinnal ja toote võimsusel otsene suhe ja valik tuleks teha n-ö odavama klassi lelude hulgast. Teadlased on paaride seksuaalse naudingu enda kätesse võtnud ja disaininud palju erinevaid sekslelusid, mida paarid saavad koos nautida!

Paaride vibraatorid

Miks orgasmini liiga kaua aega läheb?

10–20 protsenti naistest ei saa orgasmi. Mõnus on ikka, aga erutusest keha raputavate mõnulaineteni ei jõuta. Looja on naiste eest siiski hästi hoolt kandnud, varustades naise kliitori 8000 närviga, mida on kaks korda rohkem kui peenisel. Tihti peetakse seda ebanormaalseks, kui naine ei suuda vaginaalse penetratsiooni kaudu orgasmini jõuda, ent tegelikkuses on see absoluutselt normaalne. Ainult 10 protsenti naistest jõuab tippu ilma suurema pingutuseta. Enamik naisi vajab siiski kliitori stimulatsiooni.

Naise kõige tundlikumad erogeensed tsoonid on kliitor, G-punkt ja rinnad.

Orgasmikreemid aitavad naisi, kellel on raske orgasmini jõuda

Suur osa orgasmikreeme ehk vedelaid vibraatoreid on loodud just kliitori tundlikkuse suurendamiseks. Peale kandes tekib särisev tunne ja naise rahuldatus kirehoo ajal võimendub. Mõned naised on kirjeldanud orgasmikreemi efekti sama tundega, nagu paneks 9-voldise patarei oma keeleotsale. Orgasmikreemid tekitavad eri aistinguid alustades kohesest soojendusefektist ja lõpetades elektrilise pulseeriva vibreerimisega. Kõik see suurendab erutust ja tupe niiskust.

Orgasmikreemid

Kevad on parim aeg tupelihased trimmi ajada

Tupekuulide kasulikkusest räägitakse palju. Kõik teavad, et meestele meeldib tihedam tupp rohkem, ometigi sageli häbenetakse kuulikesi osta. Tupekuulid parandavad suguelu – suurendavad tundlikkust ja intensiivistavad orgasme. Peale selle

aitavad need vähendada PMS-i vaevusi ja menstruaalkrampe,

toetavad põit, emakat ja pärasoolt,

parandavad uriinipidavust,

leevendavad menopausi sümptomeid, tasakaalustavad östrogeeni taset,

aitavad taastuda sünnitusest,

aitavad saada üle seksuaalsetest traumadest.

Tupekuulidel on kolm kaaluvahemikku

1. tase ∼ 50 g kaaluvad kuulikesed sobivad algajale



2. tase ∼ 70 g kaaluvad kuulikesed sobivad edasijõudnule

3. tase ∼ 90–140 g kaaluvad kuulikesed annavad eriti toonuses ja tiheda tulemuse

